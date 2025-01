New Zealand vs Sri Lanka, 3rd T20I: 46 गेंद, 101 रन, 13 चौकै और 4 छक्के?,परेरा की पारी, श्रीलंका ने मैच जीता और न्यूजीलैंड ने सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा

Highlights New Zealand vs Sri Lanka, 3rd T20I: कुसल परेरा को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। New Zealand vs Sri Lanka, 3rd T20I: जैकब डफी को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया। New Zealand vs Sri Lanka, 3rd T20I: न्यूजीलैंड की टीम 211 रन बना सकी और 7 रन से हार का सामना करना पड़ा।

New Zealand vs Sri Lanka, 3rd T20I: आखिरकार श्रीलंका की टीम ने खाता खोल लिया। तीन मैचों की सीरीज के तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में कुसल परेरा ने कमाल की पारी खेलकर जीत दिलाई। परेरा ने 46 गेंद में 101 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। परेरा ने गुरुवार को 44 गेंदों में श्रीलंका का सबसे तेज़ टी20 शतक बनाया और अपनी टीम को तीन मैचों की सीरीज के अंतिम गेम में न्यूजीलैंड पर सात रन से सांत्वना जीत दिलाई। कप्तान चैरिथ असलांका के साथ शतकीय साझेदारी कर श्रीलंका को पांच विकेट पर 218 रन पर पहुंचा दिया। कुसल परेरा को प्लेयर ऑफ द मैच और जैकब डफी को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया। न्यूजीलैंड की टीम 211 रन बना सकी और टीम को 7 रन से हार का सामना करना पड़ा।

यह दूसरा सबसे बड़ा टी20 स्कोर है। सीरीज में पहली बार पहले बल्लेबाजी की। न्यूजीलैंड ने पहला मैच आठ रन से और दूसरा 45 रन से जीतकर सीरीज में 2-0 की विजयी बढ़त बना ली थी। न्यूजीलैंड को सीरीज में क्लीन स्वीप करने के लिए टी20 में अपना सबसे बड़ा रन चेज हासिल करने की जरूरत थी और उसे रचिन रवींद्र ने अच्छी शुरुआत दी, जिन्होंने 39 गेंदों में 69 रन बनाए।

लेकिन यह कुछ ही देर रह गया और सात विकेट पर 211 रन पर रुक गया। ब्लैक कैप्स ने श्रीलंका की बराबरी करने की गति से शुरुआत की और छह ओवर के पावर प्ले में 60-0 तक पहुंच गई। लेकिन असालंका ने रवींद्र, मार्क चैपमैन (9) और ग्लेन फिलिप्स (6) को जल्दी-जल्दी आउट करके न्यूजीलैंड की पारी पर ब्रेक लगा दिया।