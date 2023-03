NZ vs SL 2023: न्यूजीलैंड के दो खिलाड़ी, एक टेस्ट, एक पारी और दोहरे शतक जड़े, 363 रन की साझेदारी

Highlights न्यूजीलैंड के दो बल्लेबाजों ने एक टेस्ट की एक ही पारी में दोहरे शतक जड़े हैं। टिम साउदी ने पारी घोषित की तब वह 200 रन बनाकर नाबाद थे। विलियमसन ने 23 चौके और दो छक्के जड़े, जबकि निकोल्स ने 15 चौके और चार छक्के जमाये।

New Zealand vs Sri Lanka, 2nd Test 2023: केन विलियमसन और हेनरी निकोल्स के दोहरे शतकों और तीसरे विकेट के लिये 363 रन की भागीदारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन शनिवार को यहां अपनी पहली पारी चार विकेट पर 580 रन बनाकर घोषित की।

विलियमसन ने अपना छठा दोहरा शतक जड़ा और 215 रन बनाकर आउट हो गये जबकि निकोल्स ने न्यूजीलैंड के लिये पहला दोहरा सैकड़ा और अपना सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर बनाया। जब कप्तान टिम साउदी ने पारी घोषित की तब वह 200 रन बनाकर नाबाद थे। यह पहली बार है जब न्यूजीलैंड के दो बल्लेबाजों ने एक टेस्ट की एक ही पारी में दोहरे शतक जड़े हैं।

विलियमसन ने अपनी पारी के दौरान 23 चौके और दो छक्के जड़े जबकि निकोल्स ने 15 चौके और चार छक्के जमाये। यह साझेदारी टेस्ट में तीसरे विकेट के लिये नौवीं सबसे बड़ी भागीदारी रही और न्यूजीलैंड के लिए मार्टिन क्रो और आंद्रे जोंस के बीच 1991 में श्रीलंका के खिलाफ बनी 467 रन की साझेदारी के बाद सबसे बड़ी भागीदारी है।

विलियमसन ने साढ़े छह घंटे तक बल्लेबाजी की और निकोल्स उनसे एक मिनट ज्यादा देर तक क्रीज पर रहे। स्टंप तक श्रीलंका ने 17 ओवर में 26 रन देकर दो विकेट गंवा दिये थे। कप्तान दिमुथ करुणारत्ने 16 और रात्रिप्रहरी प्रभात जयसूर्या चार रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। न्यूजीलैंड ने सुबह दो विकेट पर 155 रन से खेलना शुरु किया तब विलियमसन 26 और निकोल्स 18 रन बनाकर खेल रहे थे।