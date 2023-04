New Zealand vs Sri Lanka 2023: सीरीज 1-1 से बराबर, दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 9 विकेट से रौंदा, 32 गेंद पहले मारी बाजी, मिल्ने और सीफर्ट ने किया कमाल

Highlights तेज गेंदबाज एडम मिल्ने को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। एडम मिल्ने ने कमाल की गेंदबाजी की और 4 ओवर में 26 रन देकर 5 विकेट झटके। श्रीलंका ने 19 ओवर में 10 विकेट पर 141 रन बनाए।

New Zealand vs Sri Lanka, 2nd T20I 2023: न्यूजीलैंड ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 9 विकेट से करारी शिकस्त दे दी। सीरीज 1-1 से बराबर हो गया। अंतिम मैच 8 अप्रैल को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज एडम मिल्ने को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

New Zealand and Sri Lanka make merry in the recent @MRFWorldwide ICC Men’s Player Rankings ✨ More 👇 https://t.co/vGc9VLxqqw

एडम मिल्ने ने कमाल की गेंदबाजी की और 4 ओवर में 26 रन देकर 5 विकेट झटके। श्रीलंका ने 19 ओवर में 10 विकेट पर 141 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 14.4 ओवर में एक विकेट पर 146 रन बनाकर बाजी मार ली। टिम सीफर्ट ने 43 गेंद में 79 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। 32 गेंद पहले जीत दर्ज की।

टिम साउदी (5-18 बनाम पाकिस्तान) और लॉकी फर्ग्यूसन (5-21 बनाम वेस्टइंडीज) के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय में पांच विकेट लेने वाले मिल्ने न्यूजीलैंड के तीसरे गेंदबाज बन गया है। उनकी घातक गेंदबाजी से श्रीलंका की टीम 19 ओवर में 141 रन पर आउट हो गई।

A dominant display by New Zealand sees them level the T20I series at 1-1 in Dunedin 👏 #NZvSL | 📝 Scorecard: https://t.co/EYcTblVNtH pic.twitter.com/26gPmT2131

इसके बाद सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट ने 43 गेंदों पर नाबाद 79 रन बनाए जिससे न्यूजीलैंड ने 14.4 ओवर में एक विकेट पर 146 रन बनाकर 32 गेंद शेष रहते हुए आसान जीत दर्ज की। सीफर्ट ने लगातार दो छक्के जड़कर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। मिल्ने ने पहले मैच में अर्धशतक जड़ने वाले कुसाल परेरा (35) और चरिथ असलंका (26) को भी आउट किया।

उन्होंने सलामी बल्लेबाज पाथुम निसांका (0) को भी आउट किया और प्रमोद मदुशन और दिलशान मदुशंका को क्लीन बोल्ड कर पारी को समेटा। श्रीलंका की तरफ से धनंजय डि सिल्वा ने सर्वाधिक 37 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए मिल्ने के अलावा बेन लिस्टर ने दो विकेट लिए।

Sri Lanka have put up a target of 142 in the second T20I.



Can they defend it and seal the series win in Dunedin?



Watch the #NZvSL T20I series live on https://t.co/MHHfZPyHf9 📺 pic.twitter.com/ozgTgStuIM