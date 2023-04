New Zealand vs Sri Lanka 2023: आखिरकार श्रीलंका ने बाजी मारी, यहां जानें सुपर ओवर की कहानी, सीरीज में 1-0 से आगे

Highlights दूसरा टी20 मैच 5 और तीसरा मैच 8 अप्रैल को खेला जाएगा। चरित असालांका को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। श्रीलंका ने पहले टी20 मैच में न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में हरा दिया।

New Zealand vs Sri Lanka, 1st T20I 2023: टेस्ट और वनडे सीरीज हारने के बाद आखिरकार न्यूजीलैंड में श्रीलंका टीम को जीत नसीब हुई। सुपर ओवर में न्यूजीलैंड को हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। दूसरा टी20 मैच 5 और तीसरा मैच 8 अप्रैल को खेला जाएगा।

सुपर ओवर से पहले श्रीलंका टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 196 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 196 रन बना सकी। चरित असालांका को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

Charith Asalanka delivers in a gripping T20I!



The left-hander made 67 in Sri Lanka's innings before more heroics in the Super Over to beat New Zealand 🙌#NZvSL scorecard: https://t.co/Qlt04iZn0cpic.twitter.com/ttLANonFwr — ICC (@ICC) April 2, 2023

श्रीलंका ने पहले टी20 मैच में न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में हरा दिया जबकि पुछल्ले बल्लेबाज ईश सोढ़ी ने 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर मैच को सुपर ओवर में खिंचा था । श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 196 रन बनाये। न्यूजीलैंड को आखिरी ओवर में 13 रन चाहिये थे।

The opening #NZvSL T20I is off to a Super Over thanks to a last-ball Ish Sodhi six!



Watch LIVE on https://t.co/CPDKNxpgZ3! 📺 pic.twitter.com/a0JXqjoiz0 — ICC (@ICC) April 2, 2023

सोढ़ी श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मैच को टाइब्रेकर में ले गए । सुपर ओवर में न्यूजीलैंड के लिये डेरिल मिशेल, जिम्मी नीशाम और मार्क चैपमैन उतरे जबकि श्रीलंका ने महीश तीक्षणा को गेंदबाजी सोंपी । मिशेल ने पहली गेंद पर एक रन लिया।

Ready to go in Auckland!



New Zealand to bowl first in the first T20I against Sri Lanka 🏏



Watch the #NZvSL T20I series live on https://t.co/MHHfZPyHf9 📺



📸 @BLACKCAPSpic.twitter.com/BuakIyTp95 — ICC (@ICC) April 2, 2023

दूसरी गेंद वाइड थी और तीसरी गेंद पर नीशाम आउट हो गए । चैपमैन ने दो रन लिये, फिर चौका लगाया और आखिरी गेंद पर आउट हो गए। श्रीलंका के लिये कुसल मेंडिस और चरित असालांका उतरे और गेंदबाज जिम्मी नीशाम थे। पहली गेंद पर एक रन बना और दूसरी गेंद पर असालांका ने छक्का लगा दिया । अगली गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने श्रीलंका को रोमांचक जीत दिलाई।