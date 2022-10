त्रिकोणीय टी20 क्रिकेट सीरीजः न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में 14 अक्टूबर को फाइनल, बांग्लादेश 48 रन से हराकर बाहर

Highlights न्यूजीलैंड की यह चार मैचों में तीसरी जीत है। छह अंक हो गए हैं और वह शीर्ष पर काबिज है। बांग्लादेश को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा।

New Zealand vs Pakistan, Final Match 2022: न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच त्रिकोणीय टी20 क्रिकेट सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। 14 अक्टूबर को दोनों टीम टकराएंगे। तीसरी टीम बांग्लादेश सीरीज से बाहर हो गई है। ग्लेन फिलिप्स को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

डेवोन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स के अर्धशतकों की मदद से न्यूजीलैंड ने बुधवार को यहां बांग्लादेश को 48 रन से हराकर पाकिस्तान के साथ त्रिकोणीय टी20 क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में प्रवेश किया। न्यूजीलैंड की यह चार मैचों में तीसरी जीत है जिससे उसके छह अंक हो गए हैं और वह शीर्ष पर काबिज है।

पाकिस्तान के तीन मैचों में चार अंक हैं और न्यूजीलैंड की जीत से उसने एक मैच शेष रहते ही फाइनल में जगह बना दी। बांग्लादेश को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा। अब उसके और पाकिस्तान के बीच गुरुवार को होने वाला मैच औपचारिक रह गया है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने पर पांच विकेट पर 208 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया।

इसमें कॉनवे (40 गेंदो पर 64 रन, पांच चौके, तीन छक्के) और फिलिप्स (24 गेंदो पर 60 रन, दो चौके, पांच छक्के) का योगदान महत्वपूर्ण रहा। इन दोनों के अलावा फिन एलेन ने 32 और मार्टिन गुप्टिल ने 34 रन का योगदान दिया। फिलिप्स ने केवल 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया।

बांग्लादेश की टीम इसके जवाब में कप्तान शाकिब अल हसन की 70 रन की पारी के बावजूद सात विकेट पर 160 रन ही बना पाया। एडम मिल्ने न्यूजीलैंड के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 24 रन देकर तीन विकेट लिए। उनके अलावा टिम साउदी और माइकल ब्रेसवेल ने दो-दो विकेट हासिल किए।

