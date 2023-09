World Cup 2023: अभ्यास मैच में 345 रन बनाकर भी नहीं जीत सका पाकिस्तान, न्यूजीलैंड ने 5 विकेट से हराया

New Zealand vs Pakistan, 3rd Warm-up game: वनडे विश्वकप 2023 के तीसरे अभ्यास मुकाबले में पाकिस्तान 345 रन बनाकर भी मुकाबले को जीत नहीं सका। न्यूजीलैंड ने अपनी मजबूत बल्लेबाजी के दम पर 346 रनों के बड़े लक्ष्य को बेहद आसान कर दिया और पाक टीम के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की। शुक्रवार को हैदराबाद में खेले इस मुकाबले में कीवी टीम के बल्लेबाज रचिन रविंद्र की 97 रनों की पारी पाक विकेट कीपर बल्लेबाज रिजवान के 103 रनों की शतकीय पारी पर भारी पड़ी। रविंद्र के अलावा केन विलियम्स (54), डेरिल मिशेल (59) और मार्क चैंपमैन (65 नाबाद) ने भी अर्धशतकीय पारी खेलकर अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

लंबे समय तक चोट से जूझने के बाद वापसी करते हुए केन विलियमसन का अर्धशतक सबसे शानदार क्षणों में से एक होगा। भले ही उन्हें 5 अक्टूबर को विश्व कप के पहले मैच से बाहर कर दिया गया है, लेकिन न्यूजीलैंड अपने कप्तान को फिर से रन बनाते हुए देखकर प्रसन्न होगा। रचिन रवींद्र ने ओपनिंग करते हुए शानदार 97 रन बनाए और डेरिल मिशेल ने लगातार अर्धशतक बनाया। इसके बाद मार्क चैपमैन और जेम्स नीशम ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और 38 गेंद शेष रहते ही खेल समाप्त कर दिया।

