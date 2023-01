New Zealand vs India T20 Squad Series: न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित, राहुल और विराट बाहर, आराम है या विदाई!, भारतीय क्रिकेट में बदलाव की शुरुआत...

Highlights रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल को टी20 सीरीज में शामिल नहीं किया गया है। हार्दिक पंड्या को श्रीलंका के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए कप्तान चुना गया है। रोहित शर्मा वनडे टीम के कप्तान बने रहेंगे। केएल राहुल को टीम से बाहर किया गया है।

New Zealand vs India T20 Squad Series: टीम इंडिया नए साल में नई शुरुआत कर दी है। श्रीलंका के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज जीत ली है। भारतीय क्रिकेट में बदलाव की शुरुआत हो गई है। श्रीलंका के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल को टी20 सीरीज में शामिल नहीं किया गया है।

India have named strong squads for the limited-overs series against New Zealand starting next week 🏏 pic.twitter.com/DJVq7z6QF8