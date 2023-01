New Zealand vs India ODI Squad Series: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज, जानें दोनों टीम के बारे में, जानिए कहां-कहां होंगे मैच और कब

Highlights न्यूजीलैंड टीम का भारत दौरा 18 जनवरी को हैदराबाद में पहले वनडे से शुरू होगा। न्यूजीलैंड के लिये 68 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके ब्रासवेल ने आखिरी वनडे सीरीज नीदरलैंड के खिलाफ अप्रैल में खेली थी। वनडे मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हुई है।

New Zealand vs India ODI Squad Series: श्रीलंका सीरीज के बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को बाहर कर दिया गया, जबकि केएस भरत को वनडे टीम में जगह दी गई।

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज डग ब्रासवेल को चोटिल मैट हेनरी की जगह भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिये टीम में शामिल किया गया है। हेनरी के पेट की मांसपेशियों में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के आखिरी दिन खिंचाव आ गया था। उन्हें दो से चार सप्ताह का समय इससे उबरने में लगेगा।

🚨 NEWS 🚨: India’s squads for Mastercard New Zealand tour of India and first two Test matches against Australia announced#TeamIndia | #INDvNZ | #INDvAUS | @mastercardindia