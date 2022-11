New Zealand vs India 2022: कप्तान हार्दिक ने जीत से की शुरुआत, सीरीज में 1-0 से आगे, सूर्यकुमार ने किया धमाल, गेंदबाजों ने किया कमाल

Highlights भारत ने छह विकेट पर 191 रन बनाये। भारत सीरीज में 1-0 से आगे हो गया है। तीसरा और अंतिम मैच 22 नवंबर को खेला जाएगा।

New Zealand vs India 2022: भारत ने रविवार को तीन मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 65 रन से हराया। पहला मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। भारत सीरीज में 1-0 से आगे हो गया है। तीसरा और अंतिम मैच 22 नवंबर को खेला जाएगा। कप्तान हार्दिक पांड्या ने जीत से दौरे की शुरुआत की।

दीपक हुड्डा ने 4 विकेट निकाले। युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज को 2-2 विकेट मिले। वाशिंगटन सुंदर एक विकेट झटके। इससे पहले शानदार फॉर्म में चल रहे सूर्यकुमार यादव (51 गेंद, नाबाद 111 रन) के दूसरे टी20 शतक की बदौलत भारत ने छह विकेट पर 191 रन बनाये। कीवी टीम 126 रन पर आउट हो गई। यादव को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

स्ट्राइक रेट आजः

सूर्यकुमार यादव: 217.65 (51 रन पर 111)

शेष भारत के बल्लेबाज: 100.00 (69 रन पर 69 रन)

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज: 104.42 (113 रन पर 118 रन)।

दीपक हुड्डा ने 2.5 ओवर में 10 रन देकर 4 विकेट निकाले। (टी20ई में भारत बनाम न्यूजीलैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ आंकड़े है)

A convincing victory for #TeamIndia as they beat New Zealand by 65 runs with 7 deliveries to spare.



India lead the series 1-0.



Scorecard - https://t.co/mIKkpD4WmZ#NZvINDpic.twitter.com/BQXGGGgbx5 — BCCI (@BCCI) November 20, 2022

सूर्यकुमार ने गेंदबाजों के खिलाफ मन मुताबिक रन बनाकर टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में मदद की और अपनी इस शतकीय पारी के दौरान 11 चौके और सात छक्के जमाये। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। बारिश के कारण 26 मिनट का खेल खराब हुआ लेकिन कोई ओवर नहीं घटाया गया।

India take a 1-0 lead in the T20I series with a convincing win at the Bay Oval 🙌



Watch the #NZvIND series live on https://t.co/MHHfZPyHf9 (in select regions) 📺 pic.twitter.com/VZLav2DFQh — ICC (@ICC) November 20, 2022

सूर्यकुमार ने फिर अपने तेज तर्रार बल्लेबाजी कौशल का नजारा पेश किया। उनके अलावा सलामी बल्लेबाज ईशान किशन (31 गेंद में 36 रन) और चौथे नंबर पर उतरे श्रेयस अय्यर (नौ गेंद में 13 रन) ने अच्छी शुरुआत की लेकिन इसे बड़ी पारी में नहीं बदल सके। वहीं भारत का ऋषभ पंत के साथ पारी आगाज करने का प्रयोग कारगर नहीं हुआ, वह 13 गेंद खेलने के बाद छह रन बनाकर आउट हुए।

Unstoppable 🔥



Mount Maunganui was treated to a Suryakumar Yadav special 🤩



More 👇https://t.co/DX1Gz3Ckil — ICC (@ICC) November 20, 2022

भारत ने पॉवरप्ले में एक विकेट पर 42 रन बनाये। विराट कोहली की अनुपस्थिति में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे सूर्यकुमार ने इच्छानुसार चौके-छक्के जड़े और उन्होंने अपनी पारी के अंतिम 64 रन के लिये महज 18 गेंद खेलीं। देखने में भले ही उनकी पारी सरल नहीं दिख रही थी।

Suryakumar Yadav';s magnificent hundred helps India soar to a total of 191/6 🔥



Will New Zealand chase the target?



Watch the #NZvIND series live on https://t.co/MHHfZPQi6H (in select regions) 📺 pic.twitter.com/uOmFZ0zT0H — ICC (@ICC) November 20, 2022

लेकिन सूर्यकुमार का कहना है कि उन्होंने इसे ‘सरल’ बनाये रखा और मैदान पर क्षेत्ररक्षकों के हिसाब से ही इतनी ‘रेंज’ के शॉट्स लगाये। स्पिनर ने जब ऑफ स्टंप की ओर गेंद पिच की तो उन्होंने कवर पर इनसाइड आउट शॉट खेला जब तेज गेंदबाजों ने गुडलेंथ पर उनके स्टंप को निशाना बनाया तो उन्होंने फाइन लेग पर इसे छक्के तक पहुंचाया।

A stupendous knock of 111* off 51 deliveries from @surya_14kumar makes him our Top Performer from the first innings.



A look at his batting summary here 👇👇#NZvINDpic.twitter.com/OkxkBeYjoN — BCCI (@BCCI) November 20, 2022

इस तरह उन्होंने अपना दूसरा शतक महज 49 गेंद में चौका लगाकर पूरा किया। लॉकी फर्ग्यूसन द्वारा डाले गये 19वें ओवर में सूर्यकुमार ने चार चौके और डीप प्वाइंट में एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। भारतीय बल्लेबाज की शानदार लय के सामने इस गेंदबाज की सारी रणनीति विफल हो गयी।

भारत ने अंतिम पांच ओवर में 72 रन बनाये। टिम साउदी का 20वां ओवर शानदार रहा जिसमें उन्होंने हैट्रिक लगाकर रन गति पर लगाम कसी। उन्होंने वाशिंगटन सुंदर, दीपक हुड्डा और हार्दिक पंड्या को आउट कर हैट्रिक ली।