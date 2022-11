New Zealand vs India 2022: सूर्यकुमार का जलवा, न्यूजीलैंड के खिलाफ 49 गेंद में शतक, रोहित शर्मा के बाद दूसरे खिलाड़ी 

Highlights 51 गेंद में 111 नाबाद रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। भारत के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गयी थीं।

New Zealand vs India 2022: भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव का जलवा कायम है। 49 गेंद में शतक पूरे किए। 2018 में रोहित शर्मा के बाद एक कैलेंडर वर्ष में दो T20I शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव बन गए हैं।

51 गेंद में 111 नाबाद रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। पहली फिफ्टी 32 गेंद में पूरी की और यादव ने दूसरी फिफ्टी 17 बॉल मेंं पूरी की। यादव का दूसरा शतक है। कप्तान रोहित शर्मा के बाद ये रिकॉर्ड बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। सूर्य कुमार विश्व कप में धमाकेदार प्रदर्शन किए थे।

122 * (61) विराट कोहली बनाम अफगानिस्तान दुबई 2022

118(43) रोहित शर्मा बनाम श्रीलंका इंदौर 2017

117(55) सूर्यकुमार यादव बनाम इंग्लैंड नॉटिंघम 2022

111 * (51) सूर्यकुमार यादव बनाम न्यूजीलैंड माउंट माउंगानुई 2022

111 * (61) रोहित शर्मा बनाम वेस्टइंडीज लखनऊ 2018।

शानदार फॉर्म में चल रहे सूर्यकुमार यादव (नाबाद 111) के शतक की बदौलत भारत ने रविवार को यहां दूसरे ट्वेंटी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ छह विकेट पर 191 रन बनाये। सूर्यकुमार ने अपने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय शतकीय पारी के लिये 51 गेंद खेलीं, जिसमें 11 चौके और सात छक्के जड़े थे।

उनके अलावा ईशान किशन ने 36 रन का योगदान दिया। न्यूजीलैंड के लिये टिम साउदी ने हैट्रिक लगायी जिन्होंने चार ओवर में 34 रन देकर तीन विकेट झटके। उनके अलावा लॉकी फर्ग्यूसन ने दो और ईश सोढ़ी ने एक विकेट प्राप्त किया।

Sensational SKY! 🎆

His 2⃣nd T20I 💯 👏 👏

This is a stunning knock 👌 👌

Follow the match ▶️ https://t.co/mIKkpD4WmZ#TeamIndia | #NZvINDpic.twitter.com/XunZedIB9e