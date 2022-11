New Zealand vs India 2022: मलिंगा क्लब में शामिल हुए साउदी, टी20 इंटरनेशनल में दो हैट्रिक

Highlights ​​​​​​​ लॉकी फर्ग्यूसन ने दो और ईश सोढ़ी ने एक विकेट प्राप्त किया। टिम साउदी ने चार ओवर में 34 रन देकर तीन विकेट झटके हैं। माउंट माउंगानुई में भारत के खिलाफ दूसरे टी20I में एक शानदार हैट्रिक दर्ज की।

New Zealand vs India 2022: न्यूजीलैंड टीम के सुपरस्टार और तेज गेंदबाज टिम साउदी ने कमाल कर दिया। टी20 इंटरनेशनल में दो हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बन गए। लसिथ मलिंगा और टिम साउदी दो हैट्रिक लेने वाले बॉलर हो गए। साउदी ने चार ओवर में 34 रन देकर तीन विकेट झटके हैं।

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी ने माउंट माउंगानुई में भारत के खिलाफ दूसरे टी20I में एक शानदार हैट्रिक दर्ज की। साउदी ने अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा और वाशिंगटन सुंदर को आउट किया। साउथी ने उस ओवर में सिर्फ पांच रन दिए।

भारतीय बल्लेबाज की शानदार लय के सामने इस गेंदबाज की सारी रणनीति विफल हो गयी। भारत ने अंतिम पांच ओवर में 72 रन बनाये। टिम साउदी का 20वां ओवर शानदार रहा जिसमें उन्होंने हैट्रिक लगाकर रन गति पर लगाम कसी। उन्होंने वाशिंगटन सुंदर, दीपक हुड्डा और हार्दिक पंड्या को आउट कर हैट्रिक ली।

गौरतलब है कि साउदी ने अपनी पहली हैट्रिक दिसंबर 2010 में पाकिस्तान के खिलाफ ली थी। उन्होंने यूनिस खान, मोहम्मद हफीज और उमर अकमल को आउट किया था। वर्तमान में टी20ई क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

वह प्रारूप में 130 विकेट पूरे करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। साउथी के अब 106 मैचों में 23.87 की औसत से 132 विकेट हो गए हैं। बांग्लादेश के हरफनमौला खिलाड़ी शाकिब अल हसन टी20ई विकेट (128) के मामले में उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी हैं।

शानदार फॉर्म में चल रहे सूर्यकुमार यादव (51 गेंद, नाबाद 111 रन) के दूसरे टी20 शतक की बदौलत भारत ने रविवार को यहां तीन मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ छह विकेट पर 191 रन बनाये। सूर्यकुमार ने गेंदबाजों के खिलाफ मन मुताबिक रन बनाकर टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में मदद की और अपनी इस शतकीय पारी के दौरान 11 चौके और सात छक्के जमाये।

न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। बारिश के कारण 26 मिनट का खेल खराब हुआ लेकिन कोई ओवर नहीं घटाया गया। सूर्यकुमार ने फिर अपने तेज तर्रार बल्लेबाजी कौशल का नजारा पेश किया। उनके अलावा सलामी बल्लेबाज ईशान किशन (31 गेंद में 36 रन) और चौथे नंबर पर उतरे श्रेयस अय्यर (नौ गेंद में 13 रन) ने अच्छी शुरुआत की लेकिन इसे बड़ी पारी में नहीं बदल सके।

वहीं भारत का ऋषभ पंत के साथ पारी आगाज करने का प्रयोग कारगर नहीं हुआ, वह 13 गेंद खेलने के बाद छह रन बनाकर आउट हुए। भारत ने पॉवरप्ले में एक विकेट पर 42 रन बनाये। विराट कोहली की अनुपस्थिति में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे सूर्यकुमार ने इच्छानुसार चौके-छक्के जड़े और उन्होंने अपनी पारी के अंतिम 64 रन के लिये महज 18 गेंद खेलीं।

देखने में भले ही उनकी पारी सरल नहीं दिख रही थी लेकिन सूर्यकुमार का कहना है कि उन्होंने इसे ‘सरल’ बनाये रखा और मैदान पर क्षेत्ररक्षकों के हिसाब से ही इतनी ‘रेंज’ के शॉट्स लगाये। स्पिनर ने जब ऑफ स्टंप की ओर गेंद पिच की तो उन्होंने कवर पर इनसाइड आउट शॉट खेला जब तेज गेंदबाजों ने गुडलेंथ पर उनके स्टंप को निशाना बनाया तो उन्होंने फाइन लेग पर इसे छक्के तक पहुंचाया। इस तरह उन्होंने अपना दूसरा शतक महज 49 गेंद में चौका लगाकर पूरा किया। लॉकी फर्ग्यूसन द्वारा डाले गये 19वें ओवर में सूर्यकुमार ने चार चौके और डीप प्वाइंट में एक गगनचुंबी छक्का जड़ा।