New Zealand vs England, 2nd ODI: 36 ओवर में 175 पर ढेर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ने 33.1 ओवर में हासिल किया लक्ष्य, सीरीज में 2-0 की बढ़त

Highlights डेरिल मिशेल ने नाबाद 56, रचिन रविंद्र ने 54 और मिच सैंटनर ने नाबाद 34 रन बनाए। इंग्लैंड की पारी केवल 36 ओवर तक चली और न्यूजीलैंड ने 33.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच पांच विकेट से जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली।

हैमिल्टनः शीर्ष क्रम की एक और नाकामी के कारण इंग्लैंड की टीम 175 रन पर आउट हो गई और न्यूजीलैंड ने बुधवार को दूसरा एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच पांच विकेट से जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। इंग्लैंड की पारी केवल 36 ओवर तक चली और न्यूजीलैंड ने 33.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। उसकी तरफ से डेरिल मिशेल ने नाबाद 56, रचिन रविंद्र ने 54 और मिच सैंटनर ने नाबाद 34 रन बनाए। मिशेल ने शनिवार को सीरीज के पहले मैच में नाबाद 78 रन बनाकर न्यूजीलैंड को चार विकेट से जीत दिलाई थी।

विश्व कप 2023 के बाद इंग्लैंड की वनडे टीम-

25 मैच

8 जीत

17 हार।

उस मैच में भी इंग्लैंड के प्रमुख बल्लेबाज नहीं चल पाए थे तथा कप्तान हैरी ब्रूक के शतक के बावजूद उसकी टीम 223 रन पर आउट हो गई थी। इंग्लैंड के लिए एक सकारात्मक बात तेज़ गेंदबाज़ जोफ़्रा आर्चर की वापसी रही, जिन्होंने 10 ओवरों में 23 रन देकर तीन विकेट लिए।

ब्रूक ने दूसरे मैच में भी अच्छी शुरुआत की लेकिन वह 34 रन ही बना पाए जिससे इंग्लैंड का स्कोर छह विकेट पर 105 रन हो गया था। इंग्लैंड के शीर्ष क्रम के बाकी बल्लेबाजों में जेमी स्मिथ ने 13, बेन डकेट ने एक, जो रूट ने 25, जैकब बेथेल ने 18 और जोस बटलर ने नौ रन बनाए।

आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले जेमी ओवरटन ने 28 गेंदों में 42 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। ओवरटन ने पहले मैच में ब्रूक के साथ 87 रन की साझेदारी में 46 रन बनाए थे। ब्लेयर टिकनर न्यूजीलैंड के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 34 रन देकर चार विकेट लिए जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

इस दौरान इंग्लैंड ने 7 में से 6 द्विपक्षीय सीरीज़ गंवा दीं और चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहे, क्योंकि उन्हें इतने ही मैचों में तीन हार का सामना करना पड़ा। आर्चर के आज के चार मेडन डाले। 2008 के घरेलू समर के बाद किसी भी इंग्लैंड के गेंदबाज द्वारा एकदिवसीय मैच में दूसरा सबसे ज़्यादा मेडन है।

क्रिस वोक्स (4/18) ने 2021 में चेस्टर-ले-स्ट्रीट में श्रीलंका के खिलाफ पाँच मेडन फेंके थे। न्यूज़ीलैंड की इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी द्विपक्षीय एकदिवसीय सीरीज़ जीत 2013 (विदेश में) में हुई थी। इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर आखिरी सीरीज़ जीत 2008 में हुई थी।