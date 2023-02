NZ vs Eng 2023: न्यूजीलैंड 297 रन पीछे, फॉलोऑन का खतरा मंडराया!, ब्रुक और रूट ने जोड़े 302 रन, एंडरसन ने डेवोन, केन और यंग को पवेलियन की राह दिखाई

Highlights बारिश ने शनिवार को मैच के दूसरे दिन भी खलल डाला। इंग्लैंड से 297 रन पीछे है और उस पर फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा है। टॉम ब्लंडेल 25 और टिम साउदी 23 रन पर खेल रहे थे।

New Zealand vs England 2023: इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड पर शिकंजा कस दिया है। सीरीज में 1-0 से आगे इंग्लैंड की टीम ने दूसरे मैच में पलटवार किया है। अनुभवी जेम्स एंडरसन ने कीवी टीम को शुरुआती झटके देकर 3 विकेट निकाले। कीवी टीम अभी भी इंग्लैंड से 297 रन पीछे है।

