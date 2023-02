NZ vs Eng 2023: कीवी बॉलर पर चौके और छक्के की बरसात, न्यूजीलैंड बेहाल और 37 पर गिरे 3 विकेट, इंग्लैंड से 288 रन पीछे, लाथम, विलियमसन और निकोल्स आउट

Highlights न्यूजीलैंड के पहली पारी में 37 रन पर तीन विकेट झटक लिये थे। टॉम लाथम (01), केन विलियमसन (06) और हेनरी निकोल्स (04) पवेलियन जा चुके हैं। डेवोन कॉनवे 19 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे।

New Zealand vs England 2023: इंग्लैंड ने बेन डकेट (84 रन) और हैरी ब्रुक (89 रन) के अर्धशतकों से न्यूजीलैंड के खिलाफ गुरुवार को दिन रात्रि क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी नौ विकेट पर 325 रन पर घोषित की।

आसमान में काले बादल छाये हुए थे लेकिन बारिश नहीं हुई जिससे इंग्लैंड ने 58.2 ओवर में पारी घोषित की जिसमें डकेट ने 68 गेंद में 14 चौकों से 84 रन और ब्रुक ने 80 गेंद में 15 चौके और एक छक्के से 89 रन बनाये। दिन का 85 मिनट का खेल बाकी था और इंग्लैंड के गेंदबाजों ने स्टंप तक न्यूजीलैंड के पहली पारी में 37 रन पर तीन विकेट झटक लिये थे।

