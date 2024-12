New Zealand vs England, 1st Test series: इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को घर सें घुसकर 8 विकेट से हराया, 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे, टूटे कई रिकॉर्ड, डब्लूटीसी में उलटफेर

Highlights New Zealand vs England, 1st Test series: न्यूजीलैंड की टीम ने पहली पारी में 348 और दूसरी पारी में 254 रन बनाए। New Zealand vs England, 1st Test series: इंग्लैंड ने अब लगातार पांच सीरीज (दो घरेलू और तीन विदेशी) का पहला टेस्ट जीत लिया है। New Zealand vs England, 1st Test series: टेस्ट सीरीज़ के शुरुआती मैच में उनकी आखिरी हार एशेज 2023 (एजबेस्टन में) में थी।

New Zealand vs England, 1st Test series: इंग्लैंड की टीम ने न्यूजीलैंड को घर सें घुसकर 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। इंग्लैंड ने अब लगातार पांच सीरीज (दो घरेलू और तीन विदेशी) का पहला टेस्ट जीत लिया है। टेस्ट सीरीज़ के शुरुआती मैच में उनकी आखिरी हार एशेज 2023 (एजबेस्टन में) में थी। न्यूजीलैंड की टीम ने पहली पारी में 348 और दूसरी पारी में 254 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 499 रन बनाकर पहली पारी में 151 रन की बढ़त हासिल की। इंग्लैंड के सामने 104 का लक्ष्य था और 2 विकेट खोकर जीत हासिल की।

टेस्ट क्रिकेट में चौथी पारी में सर्वाधिक रनः

1630 - जो रूट

1625 - सचिन तेंदुलकर

1611 - एलिस्टेयर कुक

1611 - ग्रीम स्मिथ

1580 - शिवनारायण चंद्रपॉल।

Brydon Carse and Jacob Bethell star on the fourth day as England secure a comfortable win 👏#WTC25 | #NZvENG 📝: https://t.co/P1YGKLPGcqpic.twitter.com/dTkPTM8cJw — ICC (@ICC) December 1, 2024

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ENGLAND WIN! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Brydon Carse takes 10 in the match and Harry Brook hits 171 in a brilliant victory in Christchurch 👊 pic.twitter.com/Zil5SWyW7Z— England Cricket (@englandcricket) December 1, 2024

100 से अधिक टेस्ट रन-चेज़ पूरा करने में सबसे कम ओवरः

12.4 - इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड, क्राइस्टचर्च, 2024 (लक्ष्य: 104)

18.4 - न्यूजीलैंड बनाम बैन, क्राइस्टचर्च, 2017 (लक्ष्य: 109)

19 - वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड, हेडिंग्ले, 1995 (लक्ष्य: 126)

19.3 - वेस्टइंडीज बनाम न्यूजीलैंड, नॉर्थ साउंड, 2012 (लक्ष्य: 102)

19.5 - दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड, हैमिल्टन, 2012 (लक्ष्य: 101)।

TWO WICKETS IN THE OVER!



Brydon Carse gets the breakthrough this morning, trapping Nathan Smith (21) and Matt Henry (1) in front.



🇳🇿 1️⃣9️⃣2️⃣-8️⃣ pic.twitter.com/GqqTwwjUtj— England Cricket (@englandcricket) November 30, 2024

सफल 100 से अधिक टेस्ट रन-चेज़ में उच्चतम रन-रेट-

8.21 - इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड, क्राइस्टचर्च, 2024

6.82 - वेस्टइंडीज बनाम भारत, किंग्स्टन, 1983

6.78 - वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड, हेडिंग्ले, 1995

6.60 - PAK बनाम IND, कराची, 1978

6.19 - PAK बनाम IND, लाहौर, 1978

6.03 - इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान, कराची, 2022।

❌ ALL OUT ❌



Brydon Carse gets the final wicket of Daryl Mitchell to bring New Zealand’s innings to a close.



We need 1️⃣0️⃣4️⃣ to win! 💪



🇳🇿 2️⃣5️⃣4️⃣ pic.twitter.com/XxjcZy39ep — England Cricket (@englandcricket) December 1, 2024

टेस्ट डेब्यू पर 50 से अधिक स्कोर में उच्चतम एसआरः

192.50 - 77*(40) - टिम साउदी (न्यूजीलैंड) बनाम इंग्लैंड, नेपियर, 2008

135.13 - 50*(37) - जैकब बेथेल (इंग्लैंड) बनाम न्यूजीलैंड, क्राइस्टचर्च, 2024

125.71 - 88(70) - ल्यूक रोंची (न्यूजीलैंड) बनाम इंग्लैंड, हेडिंग्ले, 2015

111.32 - 59(53) - वानिंदु हसरंगा (एसएल) बनाम एसए, सेंचुरियन, 2020

107.47 - 187(174) - शिखर धवन (भारत) बनाम ऑस्ट्रेलिया, मोहाली, 2013।

एक कैलेंडर वर्ष में उच्चतम एसआर (न्यूनतम 1000 रन)-

90.80 - वीरेंद्र सहवाग 2010 में (1422 रन)

88.08 - बेन डकेट 2024 में (1042* रन)

85.84 - 2008 में वीरेंद्र सहवाग (1462 रन)

82.66 - 2009 में तिलकरत्ने दिलशान (1097 रन)

81.90 - डेविड वॉर्नर 2014 (1136 रन)

81.85 - डेविड वॉर्नर 2015 (1317 रन)।