New Zealand vs England, 1st Test: 5वें विकेट के लिए 155 रन की साझेदारी?, डीसी की बल्ले-बल्ले, हैरी पर खर्च किया 6.25 करोड़, ब्रूक ने कीवी खिलाड़ी को तोड़ा, 163 गेंद और 132

New Zealand vs England, 1st Test: हैरी ब्रूक ने अपना सातवां टेस्ट शतक लगाया और ओली पोप के साथ पांचवें विकेट के लिए 151 रन की साझेदारी की, जिससे इंग्लैंड ने शुक्रवार को यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच का रुख अपनी तरफ मोड़ दिया। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय ब्रूक 132 और बेन स्टोक्स 37 रन पर खेल रहे थे। यह दोनों छठे विकेट के लिए अभी तक 97 रन जोड़ चुके हैं। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में पांच विकेट पर 319 रन बनाए हैं और वह न्यूजीलैंड से केवल 29 रन पीछे है जिसने अपनी पहली पारी में 348 रन बनाए थे।

