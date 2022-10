न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया, माइकल ब्रेसवेल प्लेयर ऑफ द मैच

Highlights ट्रेंट बोल्ट और टीम साउथी ने दो-दो विकेट लिए। माइकल ब्रेसवेल की ऑफ स्पिन ने बांग्लादेश को चौंका दिया। ब्रेसवेल ने 4 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट लिए।

New Zealand vs Bangladesh, T20I Tri-Series: न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर खाता खोल लिया। माइकल ब्रेसवेल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 137 रन बनाए।

जवाब में कीवी टीम ने 17.5 ओवर में 2 विकेट पर 142 रन बनाकर बाजी मार ली। त्रिकोणीय राष्ट्र सीरीज के पहले दौर के बाद पाकिस्तान के 4, न्यूजीलैंड 2 और बांग्लादेश के 0 अंक है। मेजबान टीम अगले मैच में 11 तारीख को पाकिस्तान से भिड़ेगी।

सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे और कप्तान केन विलियमसन के बीच दूसरे विकेट के लिए 85 रनों की साझेदारी के दम पर न्यूजीलैंड ने त्रिकोणीय टी20 श्रृंखला में रविवार को बांग्लादेश पर आठ विकेट से जीत दर्ज की। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 137 रन बनाये । न्यूजीलैंड ने 13 गेंद शेष रहते दो विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

कॉन्वे ने 36 गेंदों में अपना तीसरा टी20 अर्धशतक पूरा किया और 51 गेंद में 70 रन पर नाबाद रहे। वहीं अपनी पारी के दौरान संघर्ष कर रहे विलियमसन ने 29 गेंदों में 30 रन बनाए। न्यूजीलैंड की यह श्रृंखला में पहली जीत है। पाकिस्तान ने अपने शुरुआती दोनों मैच जीते हैं जबकि बांग्लादेश को अपने शुरुआती दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा।

श्रृंखला का अगला मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच मंगलवार को खेला जायेगा। विलियमसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और यहां की धीमी और कम उछाल वाली पिच पर बांग्लादेश के बल्लेबाजों को रन बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। शुरुआती पांच ओवर के बाद टीम का स्कोर एक विकेट पर 30 रन था।

ट्रेंट बोल्ट और टीम साउथी ने दो-दो विकेट लिए। माइकल ब्रेसवेल की ऑफ स्पिन ने बांग्लादेश को चौंका दिया।ब्रेसवेल ने 4 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट लिए। ब्रेसवेल ने कहा कि मैं आज अपने प्रयास से बहुत खुश हूं। नेट्स पर कुछ क्लास के खिलाड़ियों को गेंदबाजी करने के अनुभव ने मेरी मदद की, यह कई बार चुनौतीपूर्ण था, लेकिन रोमांचक भी।

आठवें ओवर में लिटन दास (15) और नौवें ओवर में सलामी बल्लेबाज नजमुल हुसैन शंटो (33) के आउट होने के बाद टीम की पारी लड़खड़ा गयी और 15 ओवर के बाद स्कोर पांच विकेट पर 88 रन था। नुरूल हसन ने 12 गेंद में 25 रन बनाये जिससे टीम ने आखिरी दो ओवरों में 27 रन बटोरे।

स्पिनरों की मददगार पिच पर ब्रेसवेल ने चार ओवर में 14 रन देकर दो विकेट जबकि ईश सोढ़ी ने चार ओवर में 31 रन देकर दो विकेट लिये। न्यूजीलैंड के लिए ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी ने दो-दो विकेट लिये। लक्ष्य का पीछा करते हुए कॉन्वे ने शुरुआती ओवरों में संभल कर खेलने के बाद आक्रामक रुख अपनाया और कई शानदार शॉट लगाये। पारी के 15वें ओवर में हसन महमूद की गेंद पर विलियमसन के आउट होने के बाद ग्लेन फिलिप्स ने नौ गेंद में दो चौके और इतने ही छक्के लगाकर 23 रन की नाबाद पारी खेल टीम को जीत दिला दी।