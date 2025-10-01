New Zealand vs Australia, 1st T20I 2025: टिम रॉबिन्सन ने 65 गेंद में कूटे 106 रन, मिचेल मार्श ने 43 बॉल में 85 रन बनाकर जीत दिलाई, सीरीज में 1-0 से आगे ऑस्ट्रेलिया

Highlights New Zealand vs Australia, 1st T20I 2025: New Zealand vs Australia, 1st T20I 2025: New Zealand vs Australia, 1st T20I 2025:

माउंट मोनगानुईः ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल मार्श की 43 गेंद में खेली गई 85 रन की अर्धशतकीय पारी से बुधवार को यहां चैपल-हैडली ट्रॉफी के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड को छह विकेट से हरा दिया। मार्श ने बे ओवल में कड़ाके की ठंड में खेले गए मैच के दौरान नौ चौके और पांच छक्के लगाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया जिससे ऑस्ट्रेलिया ने 21 गेंद रहते चार विकेट पर 185 रन बनाकर न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 182 रन के लक्ष्य का पीछा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने मैच के दौरान 20 चौके और नौ छक्के जड़े। मार्कस स्टोइनिस ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर टीम को जीत दिलाई।

मार्श ने ट्रेविस हेड (31 रन) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 5.3 ओवर में 67 रन बनाए और फिर मैथ्यू शॉर्ट (29 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 68 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया को तीन मैच की श्रृंखला में 1-0 से आगे कर दिया। शुक्रवार को होने वाले दूसरा मैच और शनिवार को इसी मैदान पर होने वाले अंतिम मैच के बारिश से प्रभावित होने की आशंका है। दोनों टीमें चोटों से प्रभावित थीं।

न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र और ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल चोटिल हैं। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड के लिए टिम रॉबिन्सन ने 65 गेंद में अपना पहला टी20 शतक जड़ा और नाबाद 106 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने दो ओवर के बाद छह रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे।

इसके बाद डेरिल मिचेल (34 रन) और रॉबिन्सन ने पारी को संभाला। पावरप्ले में न्यूजीलैंड का स्कोर तीन विकेट पर 49 रन गया। रॉबिन्सन ने चौथे विकेट के लिए 92 रन जोड़े जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न्यूजीलैंड की ओर से एक रिकॉर्ड है। लेकिन डेरिल मिचेल 32 रन बनाकर आउट हो गए।

रॉबिन्सन ने 31 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया। लेकिन न्यूजीलैंड की पारी लड़खड़ाती रही। फिर रॉबिन्सन ने अंतिम ओवर में छह चौकों और पांच छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा किया। बेवन जैकब्स 20 रन बनाकर आउट हुए। इससे न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में छह विकेट पर 181 रन बनाए।