Netherlands vs New Zealand T20: सेंटनर और मिशेल के बीच नाबाद 123 रन की साझेदारी, 2-0 से कब्जा, न्यूजीलैंड ने 36 गेंद शेष रहते नीदरलैंड को हराया

Highlights न्यूजीलैंड ने छह ओवर शेष रहते हुए दो विकेट पर 149 रन बनाकर जीत हासिल की। नीदरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 147 रन बनाए थे। बास डी लीडे सर्वाधिक 53 रन बनाए।

Netherlands vs New Zealand T20: न्यूजीलैंड ने छह ओवर शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। नीदरलैंड के बॉलर पर कीवी खिलाड़ी टूट पड़े। मिशेल सेंटनर और डेरिल मिशेल के बीच तीसरे विकेट के लिए नाबाद 123 रन की साझेदारी हुई।

An unbeaten century stand sees New Zealand through 🙌🏻







📝 Scorecard: https://t.co/FdRdXM3n90pic.twitter.com/dc7evLoOEU — ICC (@ICC) August 5, 2022

न्यूजीलैंड ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में नीदरलैंड को आठ विकेट से हराकर दो मैचों की सीरीज में सूपड़ा साफ किया। कप्तान सेंटनर ने खुद को तीसरे नंबर पर पदोन्नत किया। धमाकेदार पारी खेली। सेंटनर ने 42 गेंद में 77 नाबाद रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल हैं।

डेरिल मिशेल ने कमाल के रन बनाए। 27 गेंद में नाबाद 51 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। सेंटनर ने करियर की सर्वश्रेष्ठ नाबाद 77 रन की पारी खेली और मिशेल (नाबाद 51) के साथ तीसरे विकेट के लिए 65 गेंदों पर 123 रन की अटूट साझेदारी की।

Back to back fifties for Bas de Leede! 👏



Netherlands put up a fighting total 👊







📝 Scorecard: https://t.co/FdRdXM3n90pic.twitter.com/uvMNdz0yIx — ICC (@ICC) August 5, 2022

इससे न्यूजीलैंड ने छह ओवर शेष रहते हुए दो विकेट पर 149 रन बनाकर जीत हासिल की। इससे पहले नीदरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 147 रन बनाए थे। उसकी तरफ से बास डी लीडे सर्वाधिक 53 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने गुरुवार को पहला टी20 मैच 16 रन से जीता था।