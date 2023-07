ICC ODI World Cup 2023: पांच अक्टूबर से वनडे विश्व कप और 19 नवंबर को फाइनल, 10 टीम तैयार, जानें कौन-कौन सी टीम ने क्वालीफाई किया, देखें लिस्ट

Highlights स्कॉटलैंड को चार विकेट से हराया। वनडे विश्व कप 2023 के लिए क्वालीफाई किया। क्वालीफाइंग टूर्नामेंट के फाइनल में नीदरलैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा।

Netherlands Qualifies For ODI World Cup 2023: भारत में होने वाला 2023 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप पांच अक्टूबर से शुरू होगा और फाइनल 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जायेगा। नीदरलैंड ने गुरुवार को बुलावायो के क्वीन स्पोर्ट्स क्लब में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर मैच में स्कॉटलैंड को चार विकेट से हराया और वनडे विश्व कप 2023 के लिए क्वालीफाई किया।

अक्टूबर-नवंबर में भारत में होने वाले वनडे विश्व कप 2023 के लिए नीदरलैंड ने अंतिम स्थान हासिल किया। क्वालीफाई करने वाली दूसरी टीम के रूप में श्रीलंका के साथ शामिल हो गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका विश्व कप सुपर लीग के शीर्ष आठ में रहने के बाद पहले ही क्वालीफाई कर चुके हैं।

Bas de Leede went berserk in the last 10 balls he faced to seal Netherlands' #CWC23 qualification 💪#SCOvNEDpic.twitter.com/sGtQCAxN9W — ICC (@ICC) July 6, 2023

रविवार को क्वालीफाइंग टूर्नामेंट के फाइनल में नीदरलैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। दोनों टीमें पहले ही विश्व कप में जगह पक्की कर चुकी हैं। नीदरलैंड ने आल राउंडर बास डि लीडे के शतक की बदौलत शानदार वापसी करते हुए स्कॉटलैंड को चार विकेट से हराया।

Bas de Leede produces an all-round performance for the ages to take Netherlands to #CWC23 🌟#SCOvNED: https://t.co/d9Ke8xmAoUpic.twitter.com/SqLzIofgMe — ICC (@ICC) July 6, 2023

नीदरलैंड इस तरह श्रीलंका के बाद क्वालीफायर के जरिये विश्व कप में प्रवेश करने वाली दूसरी टीम बनी। यह पांचवीं दफा है जब नीदरलैंड ने 50 ओवर के वैश्विक टूर्नामेंट के लिये क्वालीफाई किया है, उसने इससे पहले 1996, 2003, 2007 और 2011 चरण में हिस्सा लिया था। उसे क्वालीफाई करने के लिये 44 ओवर के अंदर 278 रन बनाने थे।

डि लीडे की 92 गेंद में सात चौके और पांच छक्के जड़ित 123 रन की शतकीय पारी तथा साकिब जुल्फिकार (नाबाद 33 रन) के साथ महज 11.3 ओवर में छठे विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी से नीदरलैंड ने सिर्फ 42.5 ओवर में यह लक्ष्य हासिल कर विश्व कप का टिकट कटाया। नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने मैच के बाद कहा, ‘‘मेरे पास इस अहसास को बयां करने के लिये शब्द नहीं है।

बास डि लीडे और साकिब जुल्फिकर ने अंतिम 10 ओवर में जो कुछ किया, वह अविश्वसनीय है। ’’ यह इत्तेफाक है कि बास डि लीडे के पिता टिम डि लीडे नीदरलैंड के पहले तीन विश्व कप के दौरान टीम के अहम सदस्य थे। स्कॉटलैंड (+0.102) और जिम्बाब्वे (-0.099) के भी छह अंक थे लेकिन नीदरलैंड इस जीत की बदौलत +0.230 के रन रेट से उन्हें पछाड़ने में सफल रहा।

अब नीदरलैंड की टीम फाइनल में श्रीलंका से खेलेगी लेकिन इस नतीजे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इससे तय होगा कि क्वालीफायर 1 टीम कौन सी होगी और क्वालीफायर 2 कौन सी रहेगी। स्कॉटलैड ने ब्रैंडन मैककुलेन की 111 गेंद में 106 रन की पारी और कप्तान रिची बेरिंगटन (64 रन) के साथ चौथे विकेट के लिए 137 रन की साझेदारी से नौ विकेट पर 277 रन बनाये।

When you know you are going to #CWC23 ✨ pic.twitter.com/3feqVwXCFC — ICC (@ICC) July 6, 2023

डि लीडे ने अपने 30वें वनडे में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, उन्होंने 52 रन देकर पहली बार पांच विकेट झटककर स्कॉटलैंड को 300 रन के अंदर समेट दिया। फिर लक्ष्य का पीछा करने के दौरान वह 15वें ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे और जब वह आउट होकर पवेलियन लौटे तो नीदरलैंड को जीत के लिए महज तीन रन की दरकार थी। इसमें श्रेय भारतीय मूल के सलामी बल्लेबाज विक्रमजीत सिंह (40 रन) को भी दिया जाना चाहिए जिन्होंने अच्छी शुरुआत करायी। जुल्फिकार ने भी डि लीडे का अच्छा साथ निभाया।