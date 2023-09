Nepal vs Mongolia Asian Games 2023: 120 गेंद, 314 रन, 26 छक्का और 14 चौका, मल्ला ने 34 गेंद में शतक पूरा किया, युवराज के 16 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा, 9 गेंद में फिफ्टी

Highlights कुशल मल्ला ने इतिहास का अब तक का सबसे तेज़ टी20 शतक बनाया। दीपेंद्र सिंह ने इतिहास का अब तक का सबसे तेज टी20 अर्धशतक बनाया। नेपाल ने टी-20 इतिहास में पहली बार 300 का स्कोर बनाया।

Nepal vs Mongolia Asian Games 2023: नेपाल ने धमाल कर दिया। कुशल मल्ला ने भारत के कप्तान रोहित शर्मा सहित तीन खिलाड़ियों द्वारा पहले बनाए गए सबसे तेज पुरुष टी20 शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नेपाल ने बुधवार को एशियाई खेलों में मंगोलिया के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाकर अपना इतिहास रच दिया।

A historical day for Nepal cricket in Asian Games:



- Kushal Malla scored the fastest ever T20i century in history - 34 balls.

- Dipendra Singh scored the fastest ever T20i fifty in history - 9 balls.

- Nepal scored the first ever 300 in T20i history.



- Madness from Nepal...!!! pic.twitter.com/Ibmghv2Wh0