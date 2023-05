IPL 2023: आरसीबी के एलिमिनेशन के बाद नवीन-उल-हक की डाली इंस्टा स्टोरी, सोशल मीडिया पर आगबबूला हुए कोहली के प्रशंसक

Highlights RCB की हार के बाद नवीन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लोकप्रिय मीम पोस्ट किया कई प्रशंसकों ने महसूस किया कि नवीन का मीम कोहली का मजाक उड़ाने का एक प्रयास है इस मुकाबले में कोहली (101रन नाबाद) ने आईपीएल करियर का अपना 7वां शतक जड़ा

IPL 2023: आईपीएल में रविवार को खेले अहम मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी), गुजरात टाइटन्स (जीटी) के खिलाफ हार के बाद बाहर हो गई। इस मुकाबले से पहले उसके प्लेऑफ में जाने की एक उम्मीद बनी हुई थी। अगर आरसीबी यह मुकाबला जीत जाती तो क्रिकेट प्रशंसकों को विराट कोहली बनाम नवीन-उल-हक राउंड 2 देखने को मिल सकता था।

वहीं आरसीबी के एलिमिनेशन के बाद, लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज नवीन की इंस्टाग्राम स्टोरी ने कोहली के कई प्रशंसकों को सोशल मीडिया पर नाराज कर दिया। अभियान के लीग चरण में आरसीबी बनाम एलएसजी मैच के दौरान 1 मई को कोहली के साथ भिड़ने वाले नवीन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लोकप्रिय मीम पोस्ट किया।

कई प्रशंसकों ने महसूस किया कि नवीन का मीम कोहली का मजाक उड़ाने का एक प्रयास है क्योंकि उनकी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी जबकि अफगान पेसर की टीम एलएसजी पहले से ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। ट्विटर पर एक यूजर ने नवीन की इंस्टा स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा, नवीन का यह आखिरी आईपीएल है।

जबकि एक अन्य यूजर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए लिखा, इस नवीन उल हक ने सभी सीमाओं को लांघ दिया है।

ऐसे ही अन्य यूजर्स ने भी नवीन की इंस्टा स्टोरी को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है।

इस मुकाबले में कोहली (101 नाबाद) ने आईपीएल करियर का अपना 7वां शतक जड़ा। वह आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। हालांकि कोहली के शतक जीटी के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (104 नाबाद) का शतक भारी पड़ा। गिल की शतकीय पारी से जीटी ने आरसीबी को 6 विकेट से मात दी।