Namibia vs Oman, 3rd Match T20 World Cup 2024: नामीबिया ने ओमान को सुपर ओवर में हराकर 2024 टी20 विश्व कप में अपने अभियान की विजयी शुरुआत की। केंसिंग्टन ओवल में ओमान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.4 ओवर में 109 रन पर आउट हो गई। जवाब में नामीबिया भी 109 रन बना सकी। सुपर ओवर में नामीबिया ने एक ओवर में 21 रन बनाए, जवाब में ओमान की टीम 10 रन बना सकी। रुबेन ट्रम्पेलमैन और डेविड वीज ने कमाल का प्रदर्शन किया। वीज को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। जान फ्राइलिनक ने 48 गेंदों में 45 रन बनाए।

ओमान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.4 ओवर में 109 रन पर आउट हो गई। इसके जवाब में नामीबिया की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 109 रन ही बना पाई। नामीबिया ने वीज और कप्तान गेरहार्ड इरास्मस की आक्रामक बल्लेबाजी की मदद से सुपर ओवर में 21 रन बनाए। वीज ने इसके बाद गेंद संभाली और ओमान को केवल 10 रन ही बनाने दिए।

इससे पहले ट्रम्पेलमैन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच की पहली दो गेंदों पर विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। उन्होंने 21 रन देकर चार विकेट लिए जो नामीबिया की तरफ से टी20 विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उन्हें वीज का अच्छा साथ मिला जिन्होंने 28 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रम्पेलमैन ने मैच की पहली दो गेंदों पर सलामी बल्लेबाज कश्यप प्रजापति और ओमान के कप्तान आकिब इलियास को आउट किया। उन्होंने अपने दूसरे ओवर में एक और विकेट लिया।

ओमान के केवल चार बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे, जिनमेंं खालिद कैल ने 39 गेंदों में सर्वाधिक 34 रन बनाए। उनके अलावा जीशान मकसूद ने 22 और अयान खान ने 15 रन का योगदान दिया। नामीबिया के बल्लेबाज भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। उसकी तरफ से जान फ्राइलिंक ने 48 गेंदों में 45 रन बनाए।

उनके अलावा निकोलस डाविन (24) और इरास्मस (13) ही दोहरे अंक में पहुंच पाए। ओमान की तरफ से मेहरान खान ने सात रन देकर तीन विकेट लिए और मैच को सुपर ओवर तक खींच दिया। नामीबिया के कप्तान इरास्मस सुपर ओवर में गेंद ट्रम्पेलमैन को सौंप सकते थे लेकिन उन्होंने वीज के अनुभव पर भरोसा दिखाया।

दक्षिण अफ्रीका में जन्मे इस ऑलराउंडर ने टीम को निराश नहीं किया। मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए वीज ने मैच के बाद कहा,‘‘आज मेरी उम्र कुछ साल बढ़ गई। सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के कारण मुझे मदद मिली। मुझे खेल का अंदाजा था और मैं जानता था कि सुपर ओवर में मैं कुछ अच्छे शॉट लगा सकता हूं। गेंदबाजी करते हुए मुझे भरोसा था कि मैं लक्ष्य का बचाव कर सकता हूं।’’