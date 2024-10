Mumbai vs Rest of India, Irani Cup: 276 गेंद, 221 रन, 25 चौके और 4 छक्के, राहुल को टीम इंडिया से बाहर करेंगे सरफराज?, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ताबड़तोड़ बैटिंग

Highlights दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर मुंबई ने नौ विकेट पर 536 रन बना लिये थे। सरफराज ने अपनी पारी में 25 चौके और चार छक्के लगाये। सरफराज के लिए यह सप्ताह कठिन रहा।

Mumbai vs Rest of India, Irani Cup 2024: मुंबई के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान के दोहरे शतक से ईरानी कप मुकाबले में सिर्फ शेष भारत पर ही दबाव नहीं बना बल्कि अगले महीने भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले अनुभवी केएल राहुल के लिये भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सरफराज 276 गेंद में 221 रन बनाकर खेल रहे हैं और 42 बार की चैम्पियन मुंबई के लिये ईरानी कप में दोहरा शतक जमाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर मुंबई ने नौ विकेट पर 536 रन बना लिये थे।

ईरानी कप में वसीम जाफर (विदर्भ), रवि शास्त्री, प्रवीण आम्रे और यशस्वी जायसवाल (शेष भारत) दोहरा शतक बना चुके हैं। सरफराज के लिए यह सप्ताह कठिन रहा, क्योंकि उनके छोटे भाई मुशीर सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण 16 सप्ताह के लिये खेल से बाहर हो गए। मुशीर को भी यह मैच खेलना था। सरफराज ने अपनी पारी में 25 चौके और चार छक्के लगाये।

कप्तान अजिंक्य रहाणे (234 गेंद में 97 रन) शतक से तीन रन से चूक गए लेकिन दूसरा दिन पूरी तरह से सरफराज के नाम रहा । यह उनका 15वां प्रथम श्रेणी शतक है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय टेस्ट टीम में मध्यक्रम के लिये अपना दावा फिर पेश कर दिया है।

मध्यक्रम में सरफराज से अपनी जगह वापिस लेने वाले राहुल ने कानपुर में अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन टीम प्रबंधन और खुद राहुल को पता है कि सरफराज की चुनौती कितनी बड़ी है । सरफराज ने तनुष कोटियान (64) के साथ सातवें विकेट के लिये 183 रन जोड़े।