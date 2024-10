Mumbai vs Rest of India, Irani Cup 2024: सरफराज को ईश्वरन ने दिया करारा जवाब?, 212 गेंद, 151 नाबाद रन, 12 चौके और 1 छक्का, देखें वीडियो

Highlights Mumbai vs Rest of India, Irani Cup 2024: अंतिम सत्र 25 ओवर का मैच हुआ। Mumbai vs Rest of India, Irani Cup 2024: कप्तान गायकवाड़ 9 रन बनाकर आउट हो गए। Mumbai vs Rest of India, Irani Cup 2024: इस दौरान 93 रन बने और एक विकेट गिरा।

Mumbai vs Rest of India, Irani Cup 2024: कमाल की बल्लेबाजी? मुंबई के सरफराज खान 222 रन पर नाबाद रहे तो शेष भारत के अभिमन्यु ईश्वरन ने करारा जवाब दिया। तीसरे दिन कमाल की पारी खेली। अभिमन्यु ईश्वरन 151 रन पर नाबाद हैं और अभी तक 212 गेंद का सामना किया और 15 चौके और 1 छक्का लगा चुके है। अंतिम सत्र 25 ओवर का मैच हुआ और इस दौरान 93 रन बने और एक विकेट गिरा। मुंबई के विशाल 537 रनों के जवाब में शेष भारत का नेतृत्व अभिमन्यु ईश्वरन ने किया। कप्तान गायकवाड़ 9 रन बनाकर आउट हो गए।

साई सुदर्शन और इशान किशन ने ईश्वरन के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की। शेष भारत अभी भी 248 रन पीछे है और 6 विकेट हाछ में है। फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन ने लगातार तीसरा शतक जड़कर राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जिससे शेष भारत ने बृहस्पतिवार को यहां ईरानी कप में मुंबई के 537 रन के विशाल स्कोर के जवाब में स्टंप तक चार विकेट पर 286 रन बना लिये। इकाना क्रिकेट स्टेडियम में मैच के तीसरे दिन ईश्वरन ने 212 गेंद में नाबाद 151 रन बना लिये हैं जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल है।

ईश्वरन के ईरानी कप में दूसरे शतक की बदौलत चार विकेट पर 289 बना चुकी शेष भारत अभी 248 रन से पिछड़ रही है। बंगाल के 29 साल के क्रिकेटर ने मोहित अवस्थी की गेंद पर चौका जड़कर 117 गेंद में अपना शतक पूरा किया। आस्ट्रेलिया के आगामी लंबे दौरे के लिए भारत के रिजर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज के तौर पर तीन खिलाड़ियों की दौड़ में ईश्वरन के साथ शेष भारत के साथी रुतुराज गायकवाड़ और साई सुदर्शन शामिल हैं यह ईश्वरन का इस सत्र में लगातार तीसरा प्रथम श्रेणी शतक है और यह ऐसे समय पर आया।

जब उनकी टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी क्योंकि टीम के कप्तान गायकवाड़ (09) सस्ते में पवेलियन लौट चुके थे। वहीं सुदर्शन अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके और 79 गेंद में नौ चौकों की मदद से 32 रन बनाकर आउट हो गये। देवदत्त पडीक्कल (16 रन) भी उपयोगी योगदान नहीं कर सके और मोहित अवस्थी की गेंद पर आउट हुए।

ईशान किशन भी चयनकर्ताओं को प्रभावित करने का शानदार मौका चूक गये। उन्होंने 60 गेंद में 38 रन बनाये और अवस्थी का शिकार हुए जिससे टीम का स्कोर चार विकेट पर 228 रन हो गया। ईश्वरन ने तीन उपयोगी साझेदारियां कीं, उन्होंने सुदर्शन के साथ दूसरे विकेट के लिए 87 रन, किशन के साथ चौथे विकेट के लिए 70 रन और विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल के साथ पांचवें विकेट के लिए 61 रन की भागीदारी निभाई। जुरेल स्टंप तक 41 गेंद में 30 रन बनाकर खेल रहे थे।

पिछले महीने दलीप ट्रॉफी में भारत बी की अगुआई करने वाले ईश्वरन दो शतक जड़कर 309 रन बनाकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर रहे थे। यह ईश्वरन का सत्र का चौथा शतक है जिसमें पिछले साल फरवरी में रणजी ट्रॉफी में बिहार के खिलाफ दोहरा शतक भी शामिल है।

सुबह मुंबई की टीम बीती रात के नौ विकेट पर 536 रन के स्कोर में केवल एक रन जोड़कर आउट हो गई। दोहरा शतक जड़ने वाले सरफराज खान 222 रन बनाकर नाबाद रहे। शेष भारत के लिए मुकेश कुमार सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 30 ओवर में 110 रन देकर पांच विकेट झटके।