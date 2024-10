Mumbai vs Rest of India, Irani Cup 01-Oct 05: 23 रन के भीतर 6 विकेट?, मुलानी और तनुष की फिरकी में फंसे बल्लेबाज, 274 रन आगे मुंबई

Highlights Mumbai vs Rest of India, Irani Cup 01-Oct 05: जुरेल और ईश्वरन ने पांचवें विकेट के लिये 165 रन जोड़े। Mumbai vs Rest of India, Irani Cup 01-Oct 05: मुंबई ने दूसरी पारी में छह विकेट पर 153 रन बना लिये हैं। Mumbai vs Rest of India, Irani Cup 01-Oct 05: कुल बढ़त 274 रन की हो गई है।

Mumbai vs Rest of India, Irani Cup 01-Oct 05: अनुभवी स्पिनर शम्स मुलानी और तनुष कोटियान की शानदार गेंदबाजी के दम पर मुंबई ने शेष भारत के छह विकेट 23 रन के भीतर चटकाकर ईरानी कप मैच के चौथे दिन अहम बढ़त बना ली। शेष भारत के लिये अभिमन्यु ईश्वर ने जांबाज पारी खेलते हुए 191 रन बनाये लेकिन दूसरे छोर से ध्रुव जुरेल (93) के अलावा उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल सका। मुंबई के पहली पारी के 537 रन के जवाब में शेष भारत ने एक समय चार विकेट पर 393 रन बना लिये थे। जुरेल और ईश्वरन ने पांचवें विकेट के लिये 165 रन जोड़े।

Sounds of Timber 🔊



Lovely deliveries from Saransh Jain to dismiss Prithvi Shaw & Shams Mulani in the same over 🙌



Rest of India fighting back 👌



Shaw played an impressive knock of 76(105)#IraniCup | @IDFCFIRSTBank



Scorecard ▶️ https://t.co/Er0EHGOZKhpic.twitter.com/PXfKJbdUMW — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 4, 2024

Tea on Day 4!



An action-packed session. 101 runs scored, 6 wickets taken.



Mumbai move to 85/2, they lead by 206 runs.



Prithvi Shaw is unbeaten on 58.#IraniCup | @IDFCFIRSTBank



Follow the match ▶️ https://t.co/Er0EHGOZKhpic.twitter.com/Hd1OvD0Pxn — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 4, 2024

इसके बाद हालांकि मुलानी ने दस मिनट के भीतर दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर मैच का नक्शा पलट दिया। शेष् भारत की टीम पहली पारी में 416 रन पर आउट हो गई जिससे मुंबई को 121 रन की अहम बढ़त मिली। मुंबई ने दूसरी पारी में छह विकेट पर 153 रन बना लिये हैं और उसकी कुल बढ़त 274 रन की हो गई है।

Stumps on Day 4!



A thrilling day's play!



Saransh Jain led Rest of India's fightback with 4 wickets.



Mumbai are 153/6 in their 2nd innings, leading by 274.



We are in for an exciting final day's play!#IraniCup | @IDFCFIRSTBank



Follow the match ▶️ https://t.co/Er0EHGOZKhpic.twitter.com/Ms3d1rgpZc — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 4, 2024

मुलानी ने 40 ओवर में 122 रन देकर और कोटियान ने 27 ओवर में 101 रन देकर तीन तीन विकेट लिये। मुंबई के लिये दूसरी पारी में पृथ्वी साव ने 105 गेंद में 76 रन बनाये। शेष भारत के आफ स्पिनर सारांश जैन ने 18 ओवर में 67 रन देकर चार विकेट लिये। बायें हाथ के स्पिनर मानव सुतार ने 17 ओवर में 40 रन देकर दो विकेट चटकाये।

पहले दिन तीन बल्लेबाजों की ऐशगाह लग रहे विकेट पर चौथे दिन 12 विकेट गिरे जिनमें से 11 स्पिनरों ने लिये। साव ने ऐसी कठिन पिच पर पहले कुछ ओवरों में हमलों का डटकर सामना किया। उन्होंने पहले तीन ओवर में मुकेश कुमार को पांच चौके लगाये जिसके बाद रुतुराज गायकवाड़ ने गेंद स्पिनरों को सौंपी। सारांश और सुतार के आने के बाद मुंबई के विकेट गिरते गए। सुतार ने अजिंक्य रहाणे को और सारांश ने श्रेयस अय्यर को पवेलियन भेजा। साव को सारांश ने बोल्ड किया। साव ने 105 गेंद की अपनी पारी में आठ चौके और एक छक्का लगाया ।