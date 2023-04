Mumbai Indians IPL 2023: अर्जुन तेंदुलकर का पहला आईपीएल विकेट, मुंबई इंडियंस खिलाड़ी ने मनाया जश्न, गले लगाकर रोहित ने दी बधाई, देखें वीडियो

Highlights युवा अर्जुन तेंदुलकर के लिए विशेष क्षण था। अर्जुन तेंदुलकर का आईपीएल में पहला विकेट है। भुवनेश्वर कुमार को आउट कर पहला विकेट अपने नाम किया।

Mumbai Indians IPL 2023: दबाव के क्षणों में अर्जुन तेंदुलकर ने शानदार 20वें ओवर में गेंदबाजी की और मुंबई इंडियंस को जीत दिलाई। सनराइजर्स हैदराबाद को 14 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत के पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर के पुत्र अर्जुन तेंदुलकर ने वाकई बेहतरीन स्पेल की।

युवा अर्जुन तेंदुलकर के लिए विशेष क्षण था। अर्जुन तेंदुलकर का आईपीएल में पहला विकेट है। भुवनेश्वर कुमार को आउट कर पहला विकेट अपने नाम किया। मुंबई इंडियंस कप्तान रोहित शर्मा ने कैच लिया और गले लगाकर बधाई दी। अर्जुन ने संयम बनाए रखते हुए पारी का 20वां ओवर फेंका।

टूर्नामेंट में अपने पहले विकेट का जश्न मनाने के लिए मुंबई इंडियंस प्रबंधन ने अर्जुन के लिए एक विशेष केक लाया। खेल के बाद अपनी रणनीतियों पर चर्चा करते हुए अर्जुन ने कहा कि उन्होंने वाइड यॉर्कर गेंदबाजी करने की योजना बनाई है। अर्जुन ने जोर देकर कहा कि वह अक्सर अपने पिता सचिन के साथ खेल पर चर्चा करते हैं।

अर्जुन तेंदुलकर ने कहा कि जाहिर तौर पर अपना पहला आईपीएल विकेट हासिल करना शानदार रहा। कप्तान के कहने पर मैं गेंदबाजी करके खुश होता हूं और टीम की योजना पर कायम रहता हूं और अपना सर्वश्रेष्ठ देता हूं। अच्छी लेंथ और लाइन में अच्छी गेंदबाजी की।

मुझे गेंदबाजी करना पसंद है और मैं किसी भी समय गेंदबाजी करके खुश हूं। कैमरन ग्रीन के पहले आईपीएल अर्धशतक (40 गेंद में नाबाद 64 रन) और तिलक वर्मा (17 गेंद में 37 रन) की आक्रामक पारियों के दम पर मुंबई इंडियंस ने पांच विकेट पर 192 रन बनाये । जवाब में सनराइजर्स 19 . 5 ओवर में 178 रन ही बना सके जो पांच मैचों में उनकी तीसरी हार थी।

सनराइजर्स के लिये इस कठिन पिच पर मयंक अग्रवाल ने 41 गेंद में 48 और हेनरिच क्लासेन ने 16 गेंद में 36 रन बनाये । क्लासेन की पारी ने मुंबई को दबाव में ला दिया था । दक्षिण अफ्रीका के इस बल्लेबाज ने लेग स्पिनर पीयूष चावला के एक ओवर में चौके और छक्के समेत 21 रन निकाले । सनराइजर्स को आखिरी पांच ओवर में 60 रन चाहिये थे ।

मार्को जानसेन (छह गेंद में 13 रन) और वाशिेंगटन सुंदर (छह गेंद में दस रन) ने मैच को रोमांचक बना दिया लेकिन सुंदर को खराब रनिंग का खामियाजा भुगतना पड़ा । आईपीएल में अपना दूसरा ही मैच खेल रहे तेंदुलकर ने नयी गेंद से दो ओवर डाले और आखिरी ओवर भी फेंका जब सनराइजर्स को 20 रन की जरूरत थी ।

तेंदुलकर ने फुल लैंग्थ गेंद डाली और एक विकेट भी लिया । इससे पहले मुंबई के लिये ग्रीन और वर्मा के अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने 18 गेंद में 28 और ईशान किशन ने 31 गेंद में 38 रन बनाये । बीस वर्ष के वर्मा ने 17 गेंद में 37 रन बनाये जिसमें दो चौके और चार छक्के शामिल थे । बीच के ओवरों में मुंबई की रनगति धीमी हो गई थी लेकिन वर्मा की पारी ने उसे अच्छा स्कोर दिया ।

वर्मा ने 15वें ओवर में मार्को जानसेन को लगातार दो छक्के समेत 21 रन निकाले । अगले ओवर में उन्होंने लेग स्पिनर मयंक मार्कंडेय को एक्स्ट्रा कवर में चौका जड़ा जबकि अगली गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर छक्का लगाया । इस ओवर में 14 रन बने । दूसरी ओर ग्रीन को शुरुआत में जमने में समय लगा लेकिन वर्मा के आउट होने के बाद उन्होंने हाथ खोलने शुरू किये ।

दाहिने हाथ के बल्लेबाज ग्रीन ने टी नटराजन को लगातार तीन चौके लगाये और फिर स्ट्रेट ड्राइव पर छक्का जड़ा । इस ओवर में 20 रन बने । नटराजन ने 20वें ओवर में काफी रन लुटाये और उनके चार ओवर के स्पैल में 50 रन बने । मुंबई ने आखिरी पांच ओवर में 62 रन निकाले ।