mumbai indians capetown 2023: मुंबई इंडियंस ने किया बदलाव, इस पूर्व खिलाड़ी को बनाया मुख्य कोच, जानें बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण कोच की जिम्मेदारी किसे, यहां देख टीम लिस्ट

mumbai indians capetown 2023: मुंबई इंडियंस में बदलाव का दौर शुरू हो गया है। पहली बार खिलाड़ी की नीलामी से पहले एमआई केपटाउन ने दक्षिण अफ्रीकी प्रीमियर टी20 क्रिकेट लीग के उद्घाटन SA20 के लिए अपने कोचिंग स्टाफ की घोषणा की है। टूर्नामेंट के लिए नीलामी 19 सितंबर को केपटाउन में होनी है।

टीम में साइमन कैटिच, हाशिम अमला, जेम्स पैमेंट और रॉबिन पीटरसन शामिल हैं।आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस का हाल बहुत ही खराब था। टीम अंतिम स्थान पर थी। पूर्व आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर साइमन कैटिच गुरुवार को मुंबई इंडियंस केप टाउन का मुख्य कोच नियुक्त किया गया।

🚨 Welcoming 𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 to 🇿🇦 #MumbaiIndians ' Fielding Coach James Pamment will also take charge of MI Cape Town! 💪💙 Read more 👇 https://t.co/qPpwpXn6mE #OneFamily #MIcapetown @MICapeTown @JimmyPamment pic.twitter.com/w14sP6G7qG

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज साइमन कैटिच टीम के मुख्य कोच के रूप में काम करेंगे, जबकि दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी हाशिम अमला टीम के बल्लेबाजी कोच के रूप में काम करेंगे। साइमन के पास मैदान पर काफी अनुभव है। हाशिम अमला भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। सबसे तेज 2000, 3000, 4000, 5000, और 6000 एकदिवसीय रन के रिकॉर्ड हैं।

दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हाशिम अमला बल्लेबाजी कोच होंगे। फ्रेंचाइजी ने शुरुआती दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग से पहले इसकी घोषणा की। इनके अलावा टीम में क्षेत्ररक्षण कोच की जिम्मेदारी न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी और मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज जेम्स पामेंट को सौंपी गयी है और एक अन्य पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर रॉबिन पीटरसन महाप्रबंधक होंगे।

