MS Dhoni IPL 2025: 14 मैच, 13 पारी, 135.17 स्ट्राइक रेट, 196 रन, 5 कैच और 5 स्टंपिंग, 2025 में माही मैजिक की कहानी

MS Dhoni’s IPL 2025 in numbers: चेन्नई सुपर किंग्स और एमएस धोनी ने रविवार को गुजरात टाइटन्स के खिलाफ बड़ी जीत के साथ आईपीएल 2025 अभियान को खत्म किया। बड़ी जीत के बावजूद 5 बार चैंपियन सीएसके की टीम तालिका में सबसे नीचे रही। ऐसा पहली बार है जब धोनी की टीम का बुरा हाल है। नेट रन रेट पर नौवें स्थान पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स से पीछे रही। स्थायी कप्तान रुतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने के बाद धोनी ने सीजन के बीच में ही सीएसके की कप्तानी संभाली थी। टाइटन्स के खिलाफ धोनी को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला।

उन्होंने 2025 सीजन का अंत 13 पारियों में 135.17 की स्ट्राइक रेट से 196 रन बनाकर किया। उन्होंने सीजन में 12 चौके और 12 छक्के लगाए, जबकि डेथ ओवरों में 151.72 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। टूर्नामेंट में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 30 रन था, जिसे उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ दो बार हासिल किया।

हालांकि धोनी की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आई, जब उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए 11 गेंदों में 26 रन की मैच विजयी पारी खेली। 43 वर्षीय धोनी ने इस सीजन में पांच कैच और पांच स्टंपिंग भी की। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने डेवोन कॉनवे और डेवाल्ड ब्रेविस के अर्धशतकों के बाद शानदार गेंदबाजी से रविवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में गुजरात टाइटन्स को 83 रन से शिकस्त दी जिसकी तालिका में शीर्ष दो में रहने की उम्मीदों को झटका लगा।

गुजरात टाइटन्स के नेट रन रेट पर इस हार से काफी असर पड़ा लेकिन वह फिर भी 14 मैच में 18 अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। शीर्ष दो में जगह बनाने के लिए गुजरात की टीम उम्मीद करेगी कि अंतिम लीग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (17 अंक) की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स से हार जाए।

मुंबई इंडियंस (16 अंक) और पंजाब किंग्स (17 अंक) के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता टीम तालिका में गुजरात टाइटन्स से ऊपर पहुंच जाएगी। वहीं सीएसके पहली बार आईपीएल में तालिका में अंत में रहेगी। अनुभवी क्रिकेटर कॉनवे (35 गेंद में 52 रन) और ब्रेविस (23 गेंद में 57 रन) ने विपरीत अंदाज में अर्धशतक जड़े जिससे सीएसके ने पांच विकेट पर 230 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया।

पर इस लक्ष्य के जवाब में गुजरात टाइटन्स की टीम 18.3 ओवर में 147 रन पर सिमट गई। गुजरात टाइटन्स के लिए केवल छह बल्लेबाज ही दोहरे अंक तक पहुंच सके जबकि साई सुदर्शन 41 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। शुभमन गिल को शनिवार को भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था। गुजरात टाइटन्स के फॉर्म में चल रहे कप्तान गिल 13 रन बनाकर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी रहे।

इसके बाद लगातार विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। टीम ने पावरप्ले में 35 रन के अंदर तीन विकेट गंवा दिए थे। साई सुदर्शन 10वें ओवर तक टिके रहे, वह आउट होने वाले पांचवें खिलाड़ी रहे। उन्होंने और शाहरूख खान (19 रन) ने पांचवें विकेट के लिए 34 गेंद में 55 रन जोड़े। इसके अलावा टीम के लिए कोई महत्वपूर्ण साझेदारी नहीं बनी।

सीएसके के लिए तेज गेंदबाज अंशुल कम्बोज ने 13 रन देकर तीन विकेट झटके। नूर अहमद ने 21 रन देकर तीन और रविंद्र जडेजा ने 17 रन देकर दो विकेट प्राप्त किए। इससे पहले सीएसके के बल्लेबाजों ने कप्तान एमएस धोनी के टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद शानदार शुरुआत कराई।

सीएसके लिए आयुष म्हात्रे (34 रन, 17 गेंद पर)और उर्विल पटेल (37 रन, 19 गेंद पर) ने तेज शुरूआत की। इन दोनों ने क्रमश: 200 और 194 के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर सुनिश्चित किया कि टीम तेजी से रन बनाए। चेन्नई की टीम ने 3.4 ओवर में 44 रन बनाकर शानदार शुरुआत की जो म्हात्रे के तेज गेंदबाज अरशद खान के ओवर में बनाए गए 28 रन से ही संभव हो सका।

म्हात्रे ने दूसरे ओवर में अरशद के ओवर में 2, 6, 6, 4, 4, 6 रन बनाए। चेन्नई ने इस लय को बरकरार रखा। म्हात्रे को हाल में भारत की अंडर-19 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था, पर तेज शुरूआत कराने के बाद वह प्रसिद्ध कृष्णा (22 रन देकर दो विकेट) की गेंद पर मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट हो गए।

लेकिन उर्विल ने आक्रामक खेल जारी रखा और कॉनवे के साथ दूसरे विकेट के लिए 63 रन जोड़े। उनकी पारी का मुख्य आकर्षण अनुभवी स्पिनर राशिद खान के खिलाफ खेला गया पिक अप शॉट था जो उनके सिर के ऊपर से छक्के के लिए चला गया। हालांकि छक्का लगाने के तुरंत बाद उर्विल बाएं हाथ के स्पिनर साई किशोर की गेंद पर आउट हो गए।

कॉनवे ने अर्धशतक जड़ने के बाद आक्रामकता दिखाने की कोशिश की और राशिद को लांग-ऑन पर छक्का लगाने के बाद अगली गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन ब्रेविस ने भारत के तेज गेंदबाज सिराज पर दो छक्के और एक चौका जड़कर अपने ‘बेबी एबीडी’ टैग को पूरी तरह से सही साबित किया।

उन्होंने पार्क के चारों ओर गुजरात के गेंदबाजों की धुनाई की। दक्षिण अफ्रीका के इस खिलाड़ी ने जडेजा (18 गेंद में नाबाद 21 रन) के साथ पांचवें विकेट के लिए 74 रन की भागीदारी निभाई। वह अंतिम गेंद पर आउट हो गए।