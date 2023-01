टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में हुई एमएस धोनी की एंट्री, खिलाड़ियों से की मुलाकात, देखें Video

Highlights वीडियो में टीम इंडिया संग नीले रंग टी-शर्ट पहनें हुए नजर आए धोनी इस दौरान एमएस धोनी अपने हाथ में एक नारियल पकड़े हुए थे उन्होंने भारतीय टीम के सहयोगी स्टाफ के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनसे बात की

रांची:एमएस धोनी गुरुवार को रांची में टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय टी20 टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या, ईशान किशन समेत तमाम खिलाड़ियो से मुलाकात की। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान की उपस्थिति का खिलाड़ियों ने भरपूर उत्साह के साथ स्वागत किया। खिलाड़ियों से उनकी मुलाकात का वीडियो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है।

वीडियो में टीम इंडिया के रंगों से पूरी तरह मेल खाने वाली नीली टी-शर्ट पहने पूर्व भारतीय कप्तान को हार्दिक पांड्या, ईशान किशन और वाशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों के साथ दोस्ताना बातचीत करते देखा गया। एमएस धोनी अपने हाथ में एक नारियल पकड़े हुए थे। उन्होंने भारतीय टीम के सहयोगी स्टाफ के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनसे बात की।

Look who came visiting at training today in Ranchi - the great @msdhoni! 😊#TeamIndia | #INDvNZpic.twitter.com/antqqYisOh