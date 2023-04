एमएस धोनी ने कहा- 'छोड़ दूंगा कप्तानी', इस बात से बेहद नाराज थे कैप्टन कूल

Highlights चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपरजाएंट्स को 12 रन से हरा दिया चेन्नई के तेज गेंदबाज लखनऊ के खिलाफ काफी महंगे साबित हुए तुषार ने चार ओवर में चार वाइड और तीन नो बॉल समेत 45 रन लुटाए

CSK vs LSG: चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के छठवें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 12 रनों से मात दी। चेन्नई ने इस मुकाबले में पहले खेलते हुए सलामी बल्लेबाजों की शतकीय साझेदारी के दम पर 20 ओवर में 217 रन बनाए थे। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लग रहा था कि लखनऊ इसे आसानी से हासिल कर लेगी। सीएसके के गेंदबाजों ने मैच मे कई वाईड और नो बटल की और इससे कैप्टन कूल कहे जाने वाले धोनी भी नाराज दिखे। धोनी ने तो अपनी टीम के गेंदबाजों को धमकी भी दे दी।

धोनी ने पोस्ट मैच शो में कहा, "हमें परिस्थितियों के अनुसार गेंदबाजी करने की जरूरत है। महत्वपूर्ण यह है कि विपक्षी गेंदबाज क्या कर रहे हैं? इस पर नजर रखी जाए। मैंने सोचा कि पिच बहुत धीमी होगी, लेकिन यह ऐसा विकेट था जहां आप रन बना सकते थे। मैं इस विकेट से काफी हैरान था, लेकिन हमें देखना होगा कि क्या हम मैच के बाद इस तरह का विकेट बना सकते हैं। तेज गेंदबाजी में हमें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। मारे तेज गेंदबाज सीख सकते हैं कि क्या नहीं करना है। एक और बात यह है कि उन्हें कोई भी नो बॉल या एक्स्ट्रा वाइड नहीं फेंकनी है, या उन्हें नए कप्तान के अंदर खेलना होगा। यह मेरी दूसरी चेतावनी होगी और फिर मैं कप्तानी से हट जाऊंगा।"

