Pakistan vs United Arab Emirates, Asia Cup 2025: मोहम्मद वसीम ने बुधवार को यहां एक घंटा देर से शुरू हुए एशिया कप ग्रुप ए के ‘करो या मरो’ मैच में पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया।

September 17, 2025

Most consecutive ducks as opener in T20Is 3 Andre Fletcher 3 Mohammad Hafeez 3 Saim Ayub | टी20 में सबसे अधिक डक पर आउट होने वाले सलामी बल्लेबाज, आंद्रे फ्लेचर, मोहम्मद हफीज और सैम अयूब

Pakistan vs United Arab Emirates, Asia Cup 2025

Pakistan vs United Arab Emirates, Asia Cup 2025: मैच की विजेता टीम सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर लेगी। 

Pakistan vs United Arab Emirates, Asia Cup 2025: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के कप्तान मोहम्मद वसीम ने बुधवार को यहां एक घंटा देर से शुरू हुए एशिया कप ग्रुप ए के ‘करो या मरो’ मैच में पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने अंतिम एकादश में दो जबकि यूएई ने एक बदलाव किया है। दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी हैं, इससे इस मैच की विजेता टीम सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर लेगी। ग्रुप-ए से टीम इंडिया पहले ही सुपर फोर में पहुंच गई है और ओमान की टीम बाहर हो गई है। 

Pakistan vs United Arab Emirates, Asia Cup 2025: टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सलामी बल्लेबाज़ के रूप में लगातार सबसे ज़्यादा शून्य (विदेशी टीमें)

3 - आंद्रे फ्लेचर (2009)

3 - मोहम्मद हफीज (2012)

3 - सैम अयूब (2025)*।

Pakistan vs United Arab Emirates, Asia Cup 2025: टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक शून्य-

10 - उमर अकमल (79 पारी)

8 - शाहिद अफरीदी (90 पारी)

8 - सैम अयूब (44 पारी)*।

Pakistan vs United Arab Emirates, Asia Cup 2025: एशिया कप में सैम अयूब-

0 (1) बनाम ओमान

0 (1) बनाम भारत

0 (2) बनाम यूएई।

यह टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उनकी पिछली छह पारियों में चौथी बार शून्य पर आउट होने का उनका रिकॉर्ड है।

पीसीबी का दावा, पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी टीम से माफी मांगी

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बुधवार को दावा किया कि मैच रैफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने एशिया कप मैच के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हाथ मिलाने पर रोक लगाने के लिए उसकी राष्ट्रीय टीम से माफी मांगी है। पाकिस्तान ने आईसीसी द्वारा पाइक्रॉफ्ट को हटाने से इनकार करने के विरोध में बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ मैच के लिए रवाना होने में विलंब किया।

जिसके कारण मैच एक घंटा देर से शुरू हुआ। पाकिस्तान ने दावा किया कि जिम्बाब्वे के रैफरी पाइक्रॉफ्ट ने इसके लिए माफी मांग ली है। पीसीबी ने ‘एक्स’ पर एक बयान में कहा, ‘‘आईसीसी के विवादास्पद मैच रैफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर और कप्तान से माफी मांगी है।

एंडी पाइक्रॉफ्ट ने भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान दोनों टीमों के कप्तानों को हाथ मिलाने से रोका था। ’’ पीसीबी ने कहा, ‘‘पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंडी पाइक्रॉफ्ट की हरकत पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने 14 सितंबर की घटना को गलतफहमी का नतीजा बताया और माफी मांगी। ’’

पाकिस्तान बोर्ड ने यह भी दावा किया कि आईसीसी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ उसकी शिकायत की जांच करेगा। इसमें कहा गया, ‘‘आईसीसी ने 14 सितंबर को मैच के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन की जांच करने की तत्परता व्यक्त की है। ’’

