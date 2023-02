विराट कोहली के असफल कप्तान वाले बयान पर मोंटी पनेसर ने दी प्रतिक्रिया, कहा- हम हमेशा ICC टूर्नामेंट के विजेताओं को करते हैं याद

Highlights विराट कोहली ने कहा था कि आईसीसी का खिताब नहीं जीतने पर विशेषज्ञों और प्रशंसकों के एक वर्ग ने उन्हें 'विफल' कप्तान करार दिया। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मोंटी पनेसर ने विराट कोहली के असफल कप्तान वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से यह भारत का कप्तान होने का दबाव है।

नई दिल्ली: भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने हाल ही में कहा था कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) का खिताब नहीं जीतने पर विशेषज्ञों और प्रशंसकों के एक वर्ग ने उन्हें 'विफल' कप्तान करार दिया। कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम 2017 में चैम्पियन्स ट्रॉफी, 2019 में विश्व कप, 2021 में विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के अलावा 2021 में टी20 विश्व कप का खिताब जीतने में विफल रही थी।

कोहली ने कहा कि इन सभी हार पर बात का बतंगड़ बनाया गया क्योंकि वह 2011 में विश्व कप और 2013 में चैम्पियन्स ट्रॉफी जीतने वाली उस टीम का हिस्सा थे जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। वहीं, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मोंटी पनेसर ने विराट कोहली के असफल कप्तान वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी और ट्वीट करते हुए कहा, "दुर्भाग्य से यह भारत का कप्तान होने का दबाव है।"

Unfortunately that’s the pressure of being captain of India. No 1 remembers second or third place teams. We always remember winners of ICC tournaments. https://t.co/D81R7fxDyZ