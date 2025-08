Mohammed Siraj IND vs ENG, 5th Test: 5 मैच, 23 विकेट, 1113 गेंद, 185.3 ओवर और 746 रन, कमाल करते हो DSP सिराज

Highlights Mohammed Siraj IND vs ENG, 5th Test: कुल 23 विकेट चटकाए और दोनों टीमों में सबसे सफल गेंदबाज रहे। Mohammed Siraj IND vs ENG, 5th Test: इंग्लैंड को 85.1 ओवर में 367 रन पर समेट दिया और रोमांचक जीत दर्ज की। Mohammed Siraj IND vs ENG, 5th Test: इंग्लैंड को अंतिम दिन जीत के लिए 35 रन जबकि भारत को चार विकेट की दरकार थी।

Mohammed Siraj IND vs ENG, 5th Test: भारत ने उतार-चढ़ाव से भरे बेहद रोमांचक पांचवें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के पांचवें दिन सोमवार को यहां मोहम्मद सिराज के करिश्माई प्रदर्शन से इंग्लैंड को छह रन से हराकर श्रृंखला 2-2 से बराबर कर दी जिसे क्रिकेट की दो दिग्गज टीमों के बीच बेहद कड़े मुकाबले के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। सिराज ने 5 मैच में 185.3 ओवर की गेंदबाजी की और 23 विकेट अपने नाम किया। सीरीज में 1113 गेंद डाली और सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। इस दौरान 746 रन दिए। सिराज ने तूफानी गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए 104 रन देकर पांच विकेट चटकाए और टीम की जीत के नायक साबित हुए। उन्होंने श्रृंखला में कुल 23 विकेट चटकाए और दोनों टीमों में सबसे सफल गेंदबाज रहे।

A classic at The Oval as India clinched a last-gasp win to draw the series level at The Oval 👏#WTC27#ENGvINDhttps://t.co/czi0iO1FUH — ICC (@ICC) August 4, 2025

भारत के 374 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने चौथे दिन जब छह विकेट पर 339 रन बनाए थे जब खराब रोशनी और बारिश के कारण खेलना रोकना पड़ा था। इंग्लैंड को अंतिम दिन जीत के लिए 35 रन जबकि भारत को चार विकेट की दरकार थी। सिराज की अगुआई में भारत ने हालांकि इंग्लैंड को 85.1 ओवर में 367 रन पर समेट दिया और रोमांचक जीत दर्ज की।

From misery to joy 🥹🫡 pic.twitter.com/idk795i9QL — ICC (@ICC) August 4, 2025

प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 126 रन देकर चार विकेट चटकाए। कंधे में चोट बावजूद क्रिस वोक्स एक हाथ में बल्ले थामे अंतिम बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे और काफी दर्द के बावजूद मैदान पर डटे रहे लेकिन अंतत: सिराज ने गस एटकिंसन (17) को बोल्ड करके भारत को जीत दिला दी। इंग्लैंड ने लीड्स में पहला मैच पांच विकेट से जीत दर्ज की थी।

जबकि भारत ने बर्मिंघम में जोरदार वापसी करते हुए दूसरा टेस्ट 336 रन से जीता था। लार्ड्स में तीसरे टेस्ट में मेजबान टीम ने 22 रन की रोमांचक जीत दर्ज की जबकि मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट ड्रॉ रहा। इसके बाद भारत ने जो रूट और हैरी ब्रूक की शतकीय पारियों के बावजूद चौथी शाम चार विकेट चटकाकर जोरदार वापसी की और फिर श्रृंखला के अंतिम दिन जीत दर्ज की।

इंग्लैंड के खिलाफ निर्णायक पांचवें टेस्ट में भारत की जीत के शिल्पकार रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने कहा कि उन्हें हमेशा से यकीन था कि वह किसी भी स्थिति से टीम को जीत दिला सकते हैं और उन्होंने यही किया। इंग्लैंड को आखिरी दिन मैच और श्रृंखला जीतने के लिये 35 रन और भारत को चार विकेट की जरूरत थी ।

Three more to go!



Mohd. Siraj gets Jamie Smith in his first over of the day!



Updates ▶️ https://t.co/Tc2xpWNayE#TeamIndia | #ENGvINDpic.twitter.com/VsIu1cY6q4 — BCCI (@BCCI) August 4, 2025

इस मैच से पहले श्रृंखला में 2-1 से आगे इंग्लैंड ने जीत के लिए ओवल मैदान पर रिकॉर्ड 374 रन का पीछा करते हुए रविवार को चौथे दिन का खेल खत्म होने तक छह विकेट पर 339 रन बना लिये थे । सिराज ने आखिरी चार में से तीन विकेट चटकाकर भारत को छह रन से अविस्मरणीय जीत दिलाई । उन्होंने दूसरी पारी में 30 . 1 ओवर में 104 रन देकर पांच विकेट चटकाये ।

उन्होंने मैच के बाद कहा ,‘‘मुझे हमेशा से यकीन था कि किसी भी स्थिति से जीत दिला सकता हूं और सुबह यही किया ।’’ हैदराबाद के इस तेज गेंदबाज ने कहा ,‘‘ मेरी एक ही रणनीति थी कि सही जगह पर गेंद डालनी है । इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विकेट मिलते हैं या रन जाते हैं ।’’

चौथे दिन रविवार को शतक जमाने वाले हैरी ब्रूक का कैच छोड़ने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा ,‘‘जब मैने गेंद लपकी तो लगा नहीं था कि सीमारेखा को छू लूंगा । यह मैच पलटने वाला पल था । ब्रूक टी20 अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा था । हम मैच में पीछे थे लेकिन अल्लाह का शुक्र है ।’’