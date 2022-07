ENG vs IND 1st ODI: वनडे में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने मोहम्मद शमी, इस दिग्गज का तोड़ा रिकॉर्ड

Highlights 80 वनडे मैचों में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बनें शमी पूर्व भारतीय गेंदबाज अजीत अगरकर (97 वनडे) का तोड़ा रिकॉर्ड

ENG vs IND 1st ODI: लंदन के ओवल में चल रहे इग्लैंड और भारत के बीच वनडे सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने ऐसा कारनाम कर दिया है जो आज तक कोई भारतीय गेंदबाज नहीं कर सका है। इस मैच में उन्होंने 7 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट हासिल किए हैं। इसी के साथ वे 80 एकदिवसीय मैचों में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय गेंदबाज अजीत अगरकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगरकर ने 150 विकेट के लिए 97 वनडे मैच लिए थे। शमी ने इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर को अपना 150वां शिकार बनाया। इसके बाद उन्होंने क्रेग ओवरटन को भी आउट कर 151 विकेट ले लिए।

