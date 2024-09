मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान के चयनकर्ता पद से इस्तीफा दिया, बताई ये वजह

Highlights मोहम्मद यूसुफ ने रविवार को ‘व्यक्तिगत कारणों’ से पाकिस्तान पुरुष टीम के चयनकर्ता पद से इस्तीफा दे दिया यूसुफ ने इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती टेस्ट के लिए टीम का चयन भी किया, जो सोमवार, 7 अक्टूबर से शुरू होने वाला है शान मसूद की पाकिस्तान टीम हाल ही में नजमुल हुसैन शांतो की बांग्लादेश से 2-0 से हार गई, जिसके बाद यूसुफ ने पद छोड़ने का फैसला किया

कराची: मोहम्मद यूसुफ ने रविवार को ‘व्यक्तिगत कारणों’ से पाकिस्तान पुरुष टीम के चयनकर्ता पद से इस्तीफा दे दिया। यूसुफ उस चयन पैनल का हिस्सा थे जिसने पुरुष टी20 विश्व कप के लिए टीम चुनी थी, जिसमें पाकिस्तान ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ पाया था। जुलाई में, उन्हें असद शफीक के साथ संशोधित पैनल में बरकरार रखा गया था। शान मसूद की पाकिस्तान टीम हाल ही में नजमुल हुसैन शांतो की बांग्लादेश से 2-0 से हार गई, जिसके बाद यूसुफ ने पद छोड़ने का फैसला किया। यूसुफ ने इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती टेस्ट के लिए टीम का चयन भी किया, जो सोमवार, 7 अक्टूबर से शुरू होने वाला है।

यूसुफ ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "मैं 'व्यक्तिगत कारणों' से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चयनकर्ता के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा करता हूं। इस अविश्वसनीय टीम की सेवा करना एक बहुत बड़ा सम्मान रहा है, और मुझे पाकिस्तान क्रिकेट के विकास और सफलता में योगदान देने पर गर्व है। मुझे हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा और भावना पर पूरा भरोसा है, और मैं हमारी टीम को शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि वे महानता के लिए प्रयास करना जारी रखते हैं।"

I announce my resignation as a selector for the Pakistan cricket team due to personal reasons. Serving this incredible team has been a profound privilege, and I am proud to have contributed to the growth and success of Pakistan Cricket.

I have immense faith in the talent and…