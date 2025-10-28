श्रेणी बी में रखा, 30 खिलाड़ियों में से मोहम्मद रिजवान एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, अनुबंध पर नहीं किया हस्ताक्षर, पीसीबी में बवाल

रिजवान की ये मांगें उन्हें वनडे टीम के कप्तान पद से हटाए जाने के बाद की गई है। रिजवान ने बोर्ड से उन्हें और अन्य सीनियर खिलाड़ियों को पहले की तरह ए श्रेणी में रखने का अनुरोध किया है।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 28, 2025 22:26 IST2025-10-28T22:25:16+5:302025-10-28T22:26:15+5:30

Mohammad Rizwan only player among 30 players placed in Category B, who has not signed the contract, causing uproar in PCB | श्रेणी बी में रखा, 30 खिलाड़ियों में से मोहम्मद रिजवान एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, अनुबंध पर नहीं किया हस्ताक्षर, पीसीबी में बवाल

file photo

Highlightsकेवल बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को ही दी जाती थी।बोर्ड ने इस बार इन तीनों अनुभवी खिलाड़ियों सहित 10 खिलाड़ियों को श्रेणी बी में रखा है।अनुबंध पर तभी हस्ताक्षर करेंगे जब बोर्ड उनकी कुछ शिकायतों का समाधान करेगा।

लाहौरः पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने राष्ट्रीय खिलाड़ियों को दिए गए नये केंद्रीय अनुबंधों में खुद को श्रेणी बी में जगह मिलने पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। एक विश्वसनीय सूत्र के अनुसार, नए अनुबंध प्राप्त करने वाले 30 खिलाड़ियों में से रिजवान एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए अनुबंधों की पेशकश करते हुए प्रतिष्ठित श्रेणी ए को हटा दिया है, जो पहले केवल बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को ही दी जाती थी।

बोर्ड ए श्रेणी को हटा कर खिलाड़ियों को यह स्पष्ट संदेश देना चाहता है कि वह पिछले एक साल में उनके प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है बोर्ड ने इस बार इन तीनों अनुभवी खिलाड़ियों सहित 10 खिलाड़ियों को श्रेणी बी में रखा है। रिजवान ने हालांकि हाल ही में बोर्ड को स्पष्ट कर दिया था कि वह इस अनुबंध पर तभी हस्ताक्षर करेंगे जब बोर्ड उनकी कुछ शिकायतों का समाधान करेगा।

सूत्र ने कहा कि रिजवान की ये मांगें उन्हें वनडे टीम के कप्तान पद से हटाए जाने के बाद की गई है। रिजवान ने बोर्ड से उन्हें और अन्य सीनियर खिलाड़ियों को पहले की तरह ए श्रेणी में रखने का अनुरोध किया है और यह भी स्पष्ट किया है कि किसी को भी कप्तान नियुक्त करते समय बोर्ड को उसे अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट कार्यकाल और समय देना चाहिए।

रिजवान को दिसंबर 2024 के बाद से पाकिस्तान की टी20 टीम में नहीं चुना गया है। उन्हें हाल ही में एकदिवसीय टीम के कप्तान के पद से हटा दिया गया। उनकी जगह यह जिम्मेदारी शाहीन शाह अफरीदी को दी गयी है।

Open in app
टॅग्स :Mohammad RizwanPCBPakistan Cricket Boardपाकिस्तान क्रिकेट बोर्डपाकिस्तान क्रिकेट टीम