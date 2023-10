मोहम्मद रिजवान ने गाजा के लोगों को समर्पित की पारी, सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रियाओं की बाढ़

Highlights मोहम्मद रिजवान ने गाजा के लोगों को समर्पित की पारी एक्स पर आई प्रतिक्रियाओं की बाढ़ लोगों ने कहा- मैच फीस दान दे दो, ट्वीट करने का कोई मतलब नहीं

नई दिल्ली: पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने 10 अक्टूबर को हैदराबाद में श्रीलंका के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेल कर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। रिजवान ने 121 गेंद पर नाबाद 131 रन बनाए जिससे पाकिस्तान ने चार विकेट पर 345 रन बनाकर विश्व कप में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का नया रिकॉर्ड बनाया। इस शानदार पारी के लिए रिजवान को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया।

मैच के एक दिन बाद 11 अक्टूबर को रिजवान ने एक्स पर किए गए एक पोस्ट में अपनी पारी गाजा के लोगों को समर्पित की। रिजवान के इस पोस्ट के बाद प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। बता दें कि हमास के आतंकियों द्वारा इजराइल पर किए हमले के बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा की है और गाजा पट्टी पर लगातार हवाई हमले कर रहा है।

This was for our brothers and sisters in Gaza. 🤲🏼



Happy to contribute in the win. Credits to the whole team and especially Abdullah Shafique and Hassan Ali for making it easier.



Extremely grateful to the people of Hyderabad for the amazing hospitality and support throughout.