टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके मोईन अली की एशेज के लिए इंग्लैंड टीम में वापसी हुई, स्टोक्स और मैकुलम से बात करने के बाद पलटा अपना फैसला

Highlights इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी मोईन अली टेस्ट में वापसी एशेज टेस्ट मैचों के लिए इंग्लैंड की टेस्ट टीम में शामिल किया गया टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे ऑलराउंडर खिलाड़ी मोईन अली

Ashes Test: टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी मोईन अली को शुक्रवार 16 जून से एजबेस्टन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रहे पहले दो एलवी इंश्योरेंस मेन्स एशेज टेस्ट मैचों के लिए इंग्लैंड की टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने समरसेट के जैक लीच की जगह ली है। जैक लीच ने लो बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर के बाद एशेज के लिए पहले चुनी गई 16 खिलाड़ियों की टीम से अपना नाम वापस ले लिया था। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने भी मोईन अली की वापसी की घोषणा की है।

Moeen Ali has been added to the England Men’s Test squad for the first two LV= Insurance Men’s Ashes Test matches against Australia starting at Edgbaston on Friday 16 June. He replaces Somerset’s Jack Leach, who was withdrawn from the original 16-player squad after sustaining a… pic.twitter.com/2NdY86exJm