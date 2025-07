MLC 2025: 99 रन, 58 गेंद, 8 चौके और 6 छक्के, 10 में से 7 मैच हार कर फाइनल में एमआई न्यूयॉर्क?, टेक्सास सुपर किंग्स के खिलाफ इंडीज पॉवर, वाशिंगटन फ्रीडम से खिताबी टक्कर

Highlights टेक्सास सुपर किंग्स के खिलाफ इंडीज पॉवर देखने को मिला। टेक्सास सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 166 रन बनाए। पोलार्ड ने 22 गेंद में नाबाद 47 रन बनाए। 4 चौके और 3 छक्के शामिल हैं।

MLC 2025: एमआई न्यूयॉर्क की टीम दूसरी बार एमएलसी फाइनल में प्रवेश कर गई है। 13 जुलाई को वाशिंगटन फ्रीडम से खिताबी टक्कर होगा। शुक्रवार को टेक्सास सुपर किंग्स पर सात विकेट से जीत हासिल की। आपको बता दें कि लीग चरण में 10 मैच खेलते हुए 7 हारे और 3 जीत के साथ कैसे प्रवेश किया। लीग चरण के बाद दो मैच में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए जीत हासिल की और फाइनल में प्रवेश किया। टेक्सास सुपर किंग्स के खिलाफ इंडीज पॉवर देखने को मिला। कीरोन पोलार्ड और निकोलस पूरण ने 58 गेंद में 99 रन बनाए। इसमें 6 छक्के और 8 चौके शामिल हैं।

DON'T CALL IT A COMEBACK ‼️ @MINYCricket's moving on to the Championship final! 🏆 pic.twitter.com/a0Q0g3F3Wb— Cognizant Major League Cricket (@MLCricket) July 12, 2025