MLC 2023: वाशिंगटन फ्रीडम ने इस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर को बनाया कप्तान, दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज को बनाया गेंदबाजी कोच

MLC 2023: पहली मेजर क्रिकेट लीग (एमएलसी) जुलाई 2023 में शुरू हो रहा है। उद्घाटन क्रिकेट टूर्नामेंट 13 जुलाई से 30 जुलाई तक होने वाला है। एमएलसी में इंडियन प्रीमियर लीग के कई टीम मालिकों ने भी निवेश किया है। कोलकाता नाइट राइडर्स (लॉस एंजिलिस), चेन्नई सुपर किंग्स (टैक्सास) और दिल्ली कैपिटल्स (सिएटल) शामिल हैं।

छह टीमों की एमएलसी के ड्राफ्ट का सीधा प्रसारण भारत में स्पोटर्स 18 पर देखा सकता है, जबकि डिजिटल माध्यम से यह जियो सिनेमा पर देखा जा सकेगा। अमेरिका में होने वाली इस लीग का पहला मैच 13 जुलाई को टैक्सास में खेला जायेगा। इसमें 18 दिन के भीतर 19 मैच होंगे और फाइनल 30 जुलाई का होगा।

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मोइसेस हेनरिक्स को उद्घाटन संस्करण के लिए वाशिंगटन फ्रीडम के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। 36 वर्षीय हेनरिक्स के पास पिछले 5 सीजन में सिडनी सिक्सर्स के साथ 2 खिताब जीतने के साथ टी20 नेतृत्व का व्यापक अनुभव है।

हेनरिक्स नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, जिसमें एनरिक नार्जे, वानिन्दु हसरंगा, ग्लेन फिलिप्स, मार्को जानसन और एडम मिल्ने शामिल हैं। ग्रेग शिपर्ड को कोच बनाया है। दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ 4 साल के कार्यकाल के बाद 2015 संस्करण के बाद से शिपर्ड सिडनी सिक्सर्स के साथ मुख्य कोच के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं।

फ्रीडम ने डेल स्टेन को अपने गेंदबाजी कोच के रूप में शामिल करने में भी कामयाबी हासिल की है। स्टेन सनराइजर्स हैदराबाद और सनराइजर्स ईस्टर्न केप के साथ स्पेल के बाद फ्रीडम के कोच होंगे। मोइसेस और ग्रेग का सिडनी सिक्सर्स में एक साथ चैंपियनशिप जीतने का इतिहास रहा है।