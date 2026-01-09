MIW vs RCBW: नाडिन डि क्लर्क की 44 गेंद पर नाबाद 63 रन की शानदार पारी से आरसीबी ने एमआई को 3 विकेट से हराया, आखिरी गेंद पर जीता मुकाबला

गत चैंपियन मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर छह विकेट पर 154 रन बनाये। क्लर्क ने 20वें ओवर में आखिरी चार गेंदों पर 20 रन लगाकर आरसीबी को रोमांचक जीत दिला दी।

WPL 2026: नाडिन डि क्लर्क की 44 गेंद पर नाबाद 63 रन की शानदार पारी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) टी20 मौजूदा सत्र के शुरुआती मैच में शुक्रवार को यहां मुंबई इंडियंस को तीन विकेट से हराया। गत चैंपियन मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर छह विकेट पर 154 रन बनाये। क्लर्क ने 20वें ओवर में आखिरी चार गेंदों पर 20 रन लगाकर आरसीबी को रोमांचक जीत दिला दी। मुंबई इंडियंस के लिए निकोला कैरी और अमेलिया केर ने दो-दो विकेट चटकाये। 

नवी मुंबई के डी वाई पटेल स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेले गए उद्घाटन मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी 65/5 पर मुश्किल में थी। जब 16वें ओवर के टाइम-आउट के ठीक बाद अरुंधति आउट हुईं, तब भी मैच आसान नहीं था। जब 12 गेंदों पर 29 रन चाहिए थे, तब भी वे हार का डर था। वहीं जब आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए थे, तब भी परिस्थिति कठिन बनी हुई थी। लेकिन हमने हाल ही में एक बात सीखी है - जब नादिन डी क्लर्क क्रीज पर होती हैं, तो कोई भी टारगेट नामुमकिन नहीं होता।

ग्रेस हैरिस (25 रन) और स्मृति मंधाना (18 रन) ने आरसीबी को शानदार शुरुआत दी, लेकिन जब वह ओपनिंग पार्टनरशिप टूटी, तो पारी पटरी से उतर गई। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, और एमआई पूरी तरह से हावी थी। डी क्लर्क और अरुंधति (20 रन) ने एक अहम 50 रन की पार्टनरशिप करके पारी को संभाला, लेकिन 17वें ओवर में अरुंधति के आउट होने के बाद सारा दारोमदार डी क्लर्क के कंधों पर आ गया। 

प्रेमा रावत (8 रन) ने कुछ काम के चौके लगाए, लेकिन यह चेज़ पूरी तरह से डी क्लर्क के बारे में था। शांत, सोच-समझकर और ज़बरदस्त पावर के साथ, उन्होंने आरसीबी को जीत दिलाई। एमआई को 19वें ओवर में उनके कैच छोड़ने का पछतावा होगा - ऐसे मौके जो मैच खत्म कर सकते थे, लेकिन दबाव में साइवर-ब्रंट और केर जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के हाथों से फिसल गए।

