MIW vs DCW: एमआई डब्ल्यू ने सीजन की पहली जीत शानदार तरीके से हासिल की, डीसी महिला क्रिकेट टीम को 50 रनों से पटका

हरमनप्रीत के नेतृत्व वाली टीम ने दिल्ली कैपिटल्स विमेन को 50 रनों से हराकर एक ऐसी परफॉर्मेंस दी जिसने बहस के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी।

By रुस्तम राणा | Updated: January 10, 2026 22:59 IST2026-01-10T22:52:17+5:302026-01-10T22:59:34+5:30

MIW vs DCW, WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग में शनिवार को मुंबई इंडियन्स विमेन ने सीज़न की अपनी पहली जीत शानदार तरीके से हासिल की। हरमनप्रीत के नेतृत्व वाली टीम ने दिल्ली कैपिटल्स विमेन को 50 रनों से हराकर एक ऐसी परफॉर्मेंस दी जिसने बहस के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। बैटिंग में, नेट साइवर-ब्रंट और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने लय तय की। दोनों ने आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ बैटिंग की, जिससे एमआई का स्कोर 195 के बड़े टोटल तक पहुंचा। साइवर-ब्रंट की शानदार 70 रनों की पारी ने नींव रखी, जबकि हरमनप्रीत ने आखिर में मोर्चा संभाला, 74 रन बनाकर नाबाद रहीं और यह सुनिश्चित किया कि MI आधे मैच तक खेल में काफी आगे रहे। 

वहीं डीसी के लिए चेज़ कभी भी सही मायने में शुरू नहीं हुआ। दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत से ही लड़खड़ा गई क्योंकि पावरप्ले में ही उनका टॉप ऑर्डर बिखर गया। निकोला कैरी ने अपनी तीन विकेट की शानदार गेंदबाज़ी से पारी की कमर तोड़ दी, जिससे सातवें ओवर तक DC का स्कोर 46 पर 5 विकेट हो गया, जो एक बहुत मुश्किल लक्ष्य था। वहाँ से, 195 रनों का पीछा करना और भी मुश्किल होता गया। 

एमआई के गेंदबाजों ने कोई रहम नहीं दिखाया, नियमित अंतराल पर विकेट लेते रहे और दिल्ली को जमने नहीं दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए हेनरी (56 रन) ने एक जुझारू फिफ्टी बनाई, लेकिन दो बार की WPL चैंपियन ने एक शानदार और ऑलराउंड प्रदर्शन करके इस सीज़न में अपना खाता शानदार अंदाज़ में खोला। 

निकोला कैरी के अलावा एमआई के लिए अमेलिया केर 4 ओवर में 24 रन देकर तीन विकेट झटके। नेट साइवर-ब्रंट ने रन के अलावा बॉलिंग में भी कमाल किया। उन्होंने दो विकेट लिए। शबनिम इस्माइल और संस्कृति गुप्ता के खाते में एक-एक सफलता मिली। एमआई का यह दूसरा मुकाबला था। पहले मुकाबले में उसे आरसीबी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। 

टॅग्स :Women's Premier League (WPL)Harmanpreet KaurMumbai Indiansविमेंस प्रीमियर लीगहरमनप्रीत कौरमुंबई इंडियंस