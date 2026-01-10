MIW vs DCW: हरमनप्रीत कौर, साइवर-ब्रंट ने फिफ्टी लगाकर पेरी का रिकॉर्ड तोड़ा, लैनिंग के WPL कारनामे की बराबरी की

हरमनप्रीत कौर और साइवर-ब्रंट ने WPL इतिहास में अपना नौवां पचास से ज़्यादा का स्कोर बनाया। खास बात यह है कि उन्होंने एलिस पेरी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 25 पारियों में आठ अर्धशतक बनाए हैं।

By रुस्तम राणा | Updated: January 10, 2026 21:26 IST2026-01-10T21:26:13+5:302026-01-10T21:26:13+5:30

MIW vs DCW: हरमनप्रीत कौर, साइवर-ब्रंट ने फिफ्टी लगाकर पेरी का रिकॉर्ड तोड़ा, लैनिंग के WPL कारनामे की बराबरी की

MIW vs DCW, WPL 2026: नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच बहुप्रतीक्षित WPL 2026 मैच चल रहा है। जेमिमा रोड्रिग्स ने अपनी कप्तानी की शुरुआत में टॉस जीता और हरमनप्रीत कौर की MI को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा।

डिफेंडिंग चैंपियन ने जल्दी ही एक विकेट खो दिया, लेकिन नेट साइवर-ब्रंट और हरमनप्रीत कौर ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और ब्रंट ने 32 गेंदों में फिफ्टी लगाकर मुंबई इंडियंस को आरामदायक स्थिति में पहुंचा दिया। इस बीच, हरमनप्रीत कौर ने 34 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की।

हरमनप्रीत कौर, साइवर-ब्रंट ने एलिस पेरी को पीछे छोड़ा

इस फिफ्टी के साथ, हरमनप्रीत कौर और साइवर-ब्रंट ने WPL इतिहास में अपना नौवां पचास से ज़्यादा का स्कोर बनाया। खास बात यह है कि उन्होंने एलिस पेरी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 25 पारियों में आठ अर्धशतक बनाए हैं। इसके अलावा, ब्रंट और कौर ने अब WPL में सबसे ज़्यादा फिफ्टी के मामले में मेग लैनिंग की बराबरी कर ली है।

लैनिंग के WPL में नौ फिफ्टी हैं। दोनों क्रिकेटरों के आंकड़ों की बात करें तो, लैनिंग ने 26 पारियों में नौ फिफ्टी बनाई हैं। यहाँ WPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा फिफ्टी की पूरी लिस्ट दी गई है।

WPL में सबसे ज़्यादा फिफ्टी:

9 - मेग लैनिंग (दिल्ली कैपिटल्स/UP वॉरियर्ज़)
9 - नेट साइवर-ब्रंट (मुंबई इंडियंस)*
9 - हरमनप्रीत कौर (मुंबई इंडियंस)*
8 - एलिस पेरी (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)
6 - शैफाली वर्मा (दिल्ली कैपिटल्स)
6 - एशले गार्डनर (गुजरात जायंट्स)

RCB के खिलाफ़ खराब प्रदर्शन के बाद नेट साइवर-ब्रंट का लौटा आत्मविश्वास

खास बात यह है कि WPL 2026 के पहले मैच में RCB के खिलाफ़ अपने आखिरी ओवर के बाद नेट साइवर-ब्रंट पिछले 24 घंटों से सुर्खियों में थीं। 2024 WPL विजेताओं को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 18 रन चाहिए थे और ब्रंट ने दो डॉट गेंदों के साथ अच्छी शुरुआत की थी।

RCB के जीतने की संभावना सिर्फ 0.96% थी और नादिन डी क्लर्क ने ब्रंट को आखिरी चार गेंदों पर 18 रन मारे। इस घटना से ब्रंट का आत्मविश्वास टूट गया था, लेकिन यह पारी निश्चित रूप से इंग्लैंड की स्टार खिलाड़ी का आत्मविश्वास बढ़ाएगी।

चल रहे मैच की बात करें तो, यह लेख लिखे जाने तक, मुंबई इंडियंस 16 ओवर के बाद 143/3 पर है। ब्रंट 70 (46) रन बनाकर पवेलियन लौट चुकी हैं।

