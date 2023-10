Mitchell Santner: 98 मैच में 100 वनडे विकेट पूरे, इस अफगान खिलाड़ी को बनाया शिकार, देखें आंकड़े

Highlights 98 मैच खेलते हुए 93 पारी में 100 विकेट पूरे किए। 50 रन देकर 5 विकेट बेस्ट रिकॉर्ड है। मिचेल सेंटनर ने इस दौरान 1295 रन बनाए हैं।

Mitchell Santner: न्यूजीलैंड के अहम खिलाड़ी और गेंदबाज मिचेल सेंटनर ने एक और इतिहास कायम किया। 98 मैच में 100 विकेट पूरे किए। मोहम्मद नबी के डिफेंस को भेदते हुए लक्ष्य हासिल किया। 98 मैच खेलते हुए 93 पारी में 100 विकेट पूरे किए।

2 बार 5 विकेट निकाले। 50 रन देकर 5 विकेट बेस्ट रिकॉर्ड है। मिचेल सेंटनर ने इस दौरान 1295 रन बनाए हैं। वनडे क्रिकेट में 67 रन उच्चतम स्कोर है। 98 चौके और 35 छक्के लगा चुके हैं। टेस्ट में 41 और टी20 मैच में भी 100 विके पूरे किए हैं। मैच के दौरान सुपर कैच भी लिया है।

Super. Santner just pulled off a STUNNER! 🤯 Is this the catch of the tournament so far? 🏏🌟 #NZVAFG #CWC23 #AFGvsNZ #NZVsAfg #CWC23INDIA pic.twitter.com/fgXveKfCbg

युवा बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स और कप्तान टॉम लैथम की शतकीय साझेदारी की मदद से न्यूजीलैंड ने कुछ विषम परिस्थितियों से गुजरने के बावजूद अफगानिस्तान के खिलाफ एकदिवसीय विश्व कप के मैच में बुधवार को यहां छह विकेट पर 288 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। फिलिप्स ने 80 गेंद पर चार चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से 71 रन बनाए।

The dream left-arm spinner dismissal 🤩



This Mitch Santner wicket is one of the moments that could be featured in your @0xFanCraze Crictos Collectible packs!



Visit https://t.co/8TpUHbQikC to own iconic moments from the #CWC23pic.twitter.com/X3y3bFwk91