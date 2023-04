MI vs RR: यशस्वी जायसवाल ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ जड़ा IPL करियर का पहला शतक, 62 गेंदों में खेली 124 रनों की पारी

Highlights जायसवाल ने अपनी इस शतकीय पारी में उन्होंने 16 चौके और 8 छक्के लगाए बायें हाथ के सलामी बल्लेबाज ने अपने IPL करियर का पहला शतक 53 गेंदों में लगाया इंडियन प्रीमियर लीग के इस सीजन का यह तीसरा शतक है

Yashasvi Jaiswal: राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने आईपीएल करियर का पहला शतक जड़ा। बायें हाथ के इस युवा बल्लेबाज ने 62 गेंदा का सामना करते हुए 124 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसकी बदौलत टीम का स्कोर 212/7 रन पहुंच सका।

जायसवाल ने अपनी इस शतकीय पारी में 16 चौके और 8 छक्के लगाए। उन्होंने अपना शतक 53 गेंदों में पूरा किया, 18 ओवर डाल रहे मुंबई के मेरेडिथ की पांचवीं गेंद पर चौका जड़कर उन्होंने अपनी सेंचुअरी पूरी की। इंडियन प्रीमियर लीग के इस सीजन का यह तीसरा शतक है। इससे पहले केकेआर के बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर और सनराइजर्स हैदराबाद के हैरी ब्रुक आईपीएल के सीजन में शतक जड़ चुके हैं।

अपनी टीम के लिए यह संयुक्त रूप से पहला सबसे उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर (124) है। इससे पहले साल 2021 में जोस बटलर ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 124 रनों की पारी खेली थी। इसके अलावा किसी भी अनकैप्ड प्लेयर का यह आईपीएल में सबसे ुउच्चतम स्कोर है। 21 वर्षीय जायसवाल चौथे सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने आईपीएल में शतक लगाया है।

𝐇𝐔𝐍𝐃𝐑𝐄𝐃!



A magnificent century by @ybj_19 off just 53 balls!



A scintillating knock from the @rajasthanroyals opener 👏🏻👏🏻



#IPL1000 | #TATAIPL | #MIvRRpic.twitter.com/IWkKMLf79R