MI vs RCB: 'स्काई' सूर्यकुमार के बल्ले से निकली तूफानी पारी, आरसीबी के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, मुंबई इंडियंस 6 विकेट से जीता

Highlights 'स्काई' ने 35 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौके, 6 छक्कों की मदद से 83 रनों की विस्फोटक पारी खेली सूर्यकुमार यादव ने नेहाल बढ़ेरा के साथ 70 गेंदों में 140 रनों की पारी खेली एमआई के नेहाल 34 गेंदों में 52 रन बनाकर नाबाद रहे

MI vs RCB IPL 2023: इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 54वें मैच में मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को 6 विकेट से हराकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीद को जिंदा रखा है। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की कि इस मैच को एकतरफा कर दिया। 'स्काई' ने 35 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौके और 6 छक्कों की मदद से 83 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इस मैच में सूर्यकुमार यादव ने आईपीएल में अपने तीन हजार रनों को भी पूरा कर लिया।

मंगलवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में आरसीबी द्वारा दिए 200 रनों के लक्ष्य को मुंबई इंडियंस ने 16.3 ओवर में ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। यादव ने नेहाल बढ़ेरा के साथ 70 गेंदों में 140 रनों की पारी खेली। नेहाल 34 गेंदों में 52 रन बनाकर नाबाद रहे। सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने 21 गेंदों में 42 रनों का योगदान दिया। ध्यान देने वाली बात ये है कि एमआई ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाज पावरप्ले के भीतर ही खो दिए थे। रोहित शर्मा ने केवल 7 रन बनाए और वे हसरंगा के शिकार हुए। आरसीबी की तरफ से हसरंगा और विजयकुमार ने 2-2 विकेट लिए।

आरसीबी ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 199 रन बनाए थे। इसमें कप्तान फाफ डु प्लेसी ने 65 रन तो मैक्सवेल ने 68 रनों की ताबड़तोड़ पारी का योगदान रहा। इनके अलावा दिनेश कार्तिक ने 18 गेंदों में 30 रन जोड़े। कोहली इस मुकाबले में नहीं चले। उन्होंने मात्र 1 रन बनाया। एमआई के बेहनडॉर्फ ने 4 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट लिए। ग्रीन, क्रिस जॉर्डन और कुमार कार्तिकेय को एक-एक विकेट मिला।

