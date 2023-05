MI vs CSK IPL 2023: फिर धोनी से मात खा गए रोहित, चेन्नई सुपरकिंग्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया, अंक तालिका में दूसरे स्थान पर सीएसके, जानें एमआई का हाल

Highlights मुंबई इंडियंस कप्तान रोहित शर्मा ने शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया और आईपीएल में 16 बार डक पर आउट हुए। पहले बल्लेबाजी करते हुए एमआई ने आठ विकेट पर 139 रन बनाये। दीपक चाहर और तुषार देशपांडे को दो-दो सफलता मिली।

MI vs CSK IPL 2023: इंडियन प्रीमियर लीग 2023 मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर रोहित शर्मा पर भारी पड़ गए। आईपीएल 2023 के दोनों मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स ने मुंबई इंडियंस को मात दी। सुपरकिंग्स ने पहले मैच में मुंबई इंडियंस को मुंबई में 7 विकेट से हराया था।

चेन्नई में भी महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित शर्मा को हराया। चेन्नई सुपरकिंग्स ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम इस जीत के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। मुंबई इंडियंस की टीम छठे स्थान पर है। मुंबई इंडियंस कप्तान रोहित शर्मा ने शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया और आईपीएल में 16 बार डक पर आउट हुए।

आईपीएल में एमआई बनाम सीएसकेः

कुल मिलाकर मैच: 36

एमआई जीता: 20

सीएसके जीता: 16

पिछले पांच गेम सीएसके बनाम एमआई:

सीएसकेः 4

एमआईः 1

2011 के बाद से चेपक में CSK की MI के खिलाफ पहली जीत है। मथीशा पथिराना की अगुवाई में तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से चेन्नई सुपरकिंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में शनिवार को यहां चिर प्रतिद्वंद्वी मुंबई इंडियंस पर 14 गेंद शेष रहते छह विकेट से जीत दर्ज की। पथिराना ने चार ओवर में महज 15 रन देकर तीन विकेट लिये जिससे मुंबई आठ विकेट पर 139 रन ही बना सकी।

चेन्नई ने 17.4 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत से चेन्नई की टीम 11 मैचों में 13 अंक के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गयी। मुंबई इस मैच के बाद 10 मुकाबलों में 10 अंक के साथ छठे स्थान पर है। पथिराना ने आखिरी ओवरों में कमाल की गेंदबाजी की तो वहीं शुरुआती तीन ओवरों में दीपक चाहर और तुषार देशपांडे ने तीन विकेट चटकाकर मुंबई को बैकफुट पर घकेला।

दोनों को दो-दो सफलता मिली। रविंद्र जडेजा ने एक विकेट चटकाया। चेन्नई के लिए डेवोन कॉनवे ने एक छोर संभाले रखा और 42 गेंद में 44 रन की पारी खेली। उन्हें दूसरे छोर से रुतुराज गायकवाड़ (16 गेंद में 30 रन), अजिक्या रहाणे (17 गेंद में 21 रन) और शिवम दुबे (18 गेंद में 26 रन) का अच्छा साथ मिला।

Innings break!



An impressive bowling display by @ChennaiIPL restricts #MI to 139/8 in the first innings 👏🏻👏🏻



Can @mipaltan defend this target and continue their winning run 🤔



Scorecard ▶️ https://t.co/hpXamvn55U#TATAIPL | #CSKvMIpic.twitter.com/BtCs6kUktT — IndianPremierLeague (@IPL) May 6, 2023

मुंबई के लिए पीयूष चावला ने चार ओवर में 25 रन देकर दो विकेट लिये। ट्रिस्टन स्टब्स और आकाश मेघवाल को एक-एक सफलता मिली। मुंबई के लिए नेहाल वढेरा (51 गेंद में 64 रन) ने इंडियन प्रीमियर लीग में पहली अर्धशतकीय पारी खेली। वढेरा ने अपनी पारी में आठ चौके और एक छक्का लगाया।

उन्होंने इस दौरान सूर्यकुमार यादव (22 गेंद में 26 रन) के साथ चौथे विकेट के लिए 55 और ट्रिस्टन स्टब्स (21 गेंद में 20 रन) के साथ पांचवें विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी की। चेन्नई ने आक्रामक तरीके से लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया। रुतुराज गायकवाड़ ने शुरुआती ओवर में ग्रीन के खिलाफ दो चौके जड़ने के बाद तीसरे ओवर में अरशद खान के खिलाफ दो छक्के और दो चौके लगाये।

दूसरे छोर से डेवोन कॉनवे ने चौथे ओवर में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ दो चौके जड़े। पांचवें ओवर में गेंदबाजी के लिए आये पीयूष चावला ने पहली ही गेंद पर गायकवाड़ को अपनी फिरकी में फंसा कर पहले विकेट के लिए 26 गेंद में 46 रन की उनकी साझेदारी को तोड़ा। क्रीज पर आये अजिंक्य रहाणे (17 गेंद में 21 रन) ने चावला के खिलाफ तो वहीं कॉनवे ने पदार्पण कर रहे राघव गोयल के खिलाफ चौका मारा।

An MSD Masterclass ✨#TATAIPL | #CSKvMI



Relive the tactical move from the @ChennaiIPL Captain to dismiss Rohit Sharma 🎥🔽https://t.co/r1Fe7eqO2J — IndianPremierLeague (@IPL) May 6, 2023

रहाणे नौवें ओवर में चावला के खिलाफ छक्का लगाने के बाद पगबाधा हो गये। अंबाती रायुडु एक बार फिर असफल रहे, 11 गेंद में उनकी 12 रन की पारी को स्टब्स ने खत्म किया। शानदार लय में चल रहे शिवम दुबे ने राघव गोयल के खिलाफ 14 ओवर में दो छक्के जड़ टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाया।

एक छोर से संभल कर बल्लेबाजी कर रहे डेवोन कॉनवे हालांकि टीम को जीत दिलाने तक क्रीज पर नहीं रहे। वह मेघवाल की गेंद पर पगबाधा हुए। पारी के 18वें ओवर में शिवम दुबे ने छक्का लगाया जबकि महेंद्र सिंह धोनी (नाबाद दो) ने एक रन लेकर टीम को जीत दिला दी।

इससे पहले मुंबई इंडियंस के लिए इशान किशन (नौ गेंद में सात रन) के साथ कप्तान रोहित शर्मा (शून्य) की जगह कैमरुन ग्रीन (चार गेंद में छह रन) ने पारी का आगाज किया लेकिन टीम का यह फैसला कारगर नहीं रहा और एक रन के अंदर तीनों बल्लेबाज आउट हो गये। देशपांडे ने दूसरे ओवर में ग्रीन को बोल्ड किया तो वही अगले ओवर में चाहर ने इशान और रोहित को पवेलियन की राह दिखायी।

Matheesha Pathirana walked the talk with the ball and be becomes our 🔝 performer from the first innings of the #CSKvMI clash in the #TATAIPL 2023 👌🏻👌🏻



A look at his bowling summary 🎥🔽 pic.twitter.com/2rPIfirtFR — IndianPremierLeague (@IPL) May 6, 2023

रोहित इस लीग में रिकॉर्ड 16वीं बार खाता खोले बगैर आउट हुए। टीम के 14 रन तक तीन विकेट गंवाने के बाद नेहाल वढेरा और सूर्यकुमार यादव ने संभलकर बल्लेबाजी की। इस दौरान वढेरा ने चाहर और सूर्यकुमार ने देशपांडे के खिलाफ चौका जड़ा। दोनो ने बिना जोखिम लिये छठे से आठवें ओवर में 31 रन जोड़ कर टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया।

आठवें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मोईन अली के खिलाफ दो चौके लगाये। सूर्यकुमार ने 10वें ओवर में तीक्षणा के खिलाफ चौका लगाकर वढेरा के साथ अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की लेकिन अगले ओवर में जडेजा ने उन्हें बोल्ड कर दिया। वढेरा ने 16वें ओवर में तीक्षणा का स्वागत मैच के पहले छक्के से किया जबकि ट्रिस्टन स्ट्ब्स ने इसी ओवर मे छक्का लगाकर टीम के रनों का शतक पूरा किया।

बायें हाथ के बल्लेबाज वढेरा ने अगले ओवर में जडेजा के खिलाफ दो रन लेकर 46 गेंद में आईपीएल करियर का पहला अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने इस ओवर में तीन चौके जड़कर टीम की रनगति को तेज करने के साथ स्टब्स के साथ 39 गेंद में पचास रन की साझेदारी पूरी की।

पथिराना ने हालांकि 18वें ओवर में उन्हें बोल्ड कर चेन्नई को बड़ी सफलता दिलायी। अगले ओवर में तुषार देशपांडे ने टिम डेविड (चार गेंद में दो रन) को आउट कर मुंबई को बड़ा स्कोर खड़ा करने से रोकने में अहम भूमिका निभाई। आखिरी ओवर में पथिराना ने अरशद खान (दो गेंद में एक रन) और स्टब्स को चलता किया।