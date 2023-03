MI IPL 2023: 68 टी20 में 62 विकेट, मुंबई इंडियंस ने चोटिल बुमराह की जगह तमिलनाडु के तेज गेंदबाज को किया शामिल

Highlights कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पांच आईपीएल मैच खेले हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने अभिषेक पोरेल को ऋषभ पंत की जगह शामिल किया है। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज संदीप वारियर मुंबई इंडियंस टीम में शामिल होंगे।

MI IPL 2023: मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में बड़ा फेरबदल किया है। मुंबई इंडियंस ने चोटिल जसप्रीत बुमराह की जगह तमिलनाडु के तेज गेंदबाज संदीप वारियर को शामिल किया है। 2021 में भारत के लिए एक टी20 मैच खेलने वाले वॉरियर ने अब तक 68 टी20 में 62 विकेट लिए हैं।

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पांच आईपीएल मैच खेले हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने अभिषेक पोरेल को ऋषभ पंत की जगह शामिल किया है। पहले आईपीएल में भाग नहीं लिया है। बुमराह पीठ की चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। मुंबई इंडियन्स ने एक बयान में कहा, ''जसप्रीत बुमराह के विकल्प के तौर पर दाएं हाथ के तेज गेंदबाज संदीप वारियर मुंबई इंडियंस टीम में शामिल होंगे।

Here are the IPL 2023 replacements so far:



Abhishek Porel 🔁 Rishabh Pant (DC)

Sandeep Warrier 🔁 Jasprit Bumrah (MI)



📸: IPL/BCCI pic.twitter.com/speaYcaYcY