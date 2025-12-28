एमआई एमिरेट्स की लगातार 5वीं जीत, अल्लाह ग़ज़नफ़र ने 24 गेंद में 28 रन देकर झटके 3 विकेट और ओल्ड इज गोल्ड कीरोन पोलार्ड ने खेली 44 रन की पारी

Highlights MI Emirates vs Dubai Capitals: शाकिब अल हसन ने चार ओवरों में 11 रन देकर एक विकेट लिया। MI Emirates vs Dubai Capitals: एमआई एमिरेट्स के लिए अल्लाह ग़ज़नफ़र ने 28 रन देकर तीन विकेट लिए। MI Emirates vs Dubai Capitals: कप्तान मोहम्मद नबी ने सर्वाधिक नाबाद 22 रन बनाए।

अबूधाबीः स्पिनरों के शानदार प्रदर्शन के बाद कप्तान कीरोन पोलार्ड की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत एमआई एमिरेट्स ने दुबई कैपिटल्स पर आठ विकेट से आसान जीत हासिल करके आईएलटी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में शीर्ष दो में अपनी जगह पक्की कर ली। एमआई एमिरेट्स के स्पिनरों ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा और कैपिटल्स को आठ विकेट पर 122 रन पर रोकने में अहम भूमिका निभाई। उसकी तरफ से कप्तान मोहम्मद नबी ने सर्वाधिक नाबाद 22 रन बनाए।

एमआई एमिरेट्स के लिए अल्लाह ग़ज़नफ़र ने 28 रन देकर तीन विकेट लिए और शाकिब अल हसन ने चार ओवरों में 11 रन देकर एक विकेट लिया। पोलार्ड की 31 गेंदों में खेली गई नाबाद 44 रन की पारी से एमआई एमिरेट्स ने 16.4 ओवर में दो विकेट पर 126 रन बनाकर इस सत्र की अपनी लगातार पांचवीं जीत हासिल की। पोलार्ड ने अपनी पारी में एक चौका और पांच छक्के लगाए। एमआई एमिरेट्स की टीम अब 30 दिसंबर को क्वालीफायर एक में डेजर्ट वाइपर से भिड़ेगी।

नोर्किया के शानदार प्रदर्शन से सनराइजर्स ने बोनस अंक के साथ शुरुआत की

तेज गेंदबाज एनरिक नोर्किया की घातक गेंदबाजी की मदद से सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने पार्ल रॉयल्स को एसए20 क्रिकेट टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक के सबसे कम स्कोर पर आउट करके 137 रन की बड़ी जीत के साथ बोनस अंक हासिल किया।

नोर्किया ने तीन ओवर में 13 रन देकर चार विकेट लिए और 187 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहे रॉयल्स को 11.5 ओवर में केवल 49 रन पर आउट करने में अहम भूमिका निभाई। नोर्किया के अलावा एडम मिल्ने और तारिंडु रत्नायके ने दो-दो विकेट लिए। सनराइजर्स ने इससे पहले चार विकेट पर 186 रन बनाए थे।

उसकी तरफ से जॉर्डन हरमन ने केवल 28 गेंदों में 62 रन (पांच चौके, चार छक्के) बनाए। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने डेलानो पोटगीटर के आखिरी ओवर में 22 रन बनाकर सनराइजर्स की पारी का शानदार अंत किया। क्विंटन डी कॉक (24 गेंदों में 42 रन) और जॉनी बेयरस्टो (33 गेंदों में 31 रन) ने शुरुआत में ही 50 गेंदों में 66 रन की साझेदारी की, मैथ्यू ब्रीत्ज़के (28 गेंदों में 31 रन) ने भी उपयोगी योगदान दिया।